Lo spagnolo è stato protagonista pure del FIA World Touring Car Championship e nel comunicato emesso dal team si legge quanto segue.



“Con grande tristezza la Campos Racing annuncia che Adrian Campos Suñer, fondatore e presidente del team, è morto a causa di una dissezione aortica. Tutta la famiglia Campos e il team accusano questa terribile perdita, consapevoli del privilegio di aver potuto lavorare al fianco di un uomo coraggioso e innovativo come Adrián".



"Il Motorsport era uno stile di vita per lui, determinato e con qualità umane che resteranno per sempre un riferimento per tutti. Quello che ha fatto per i motori è stato enorme, famiglia e squadra proteggeranno questa eredità".