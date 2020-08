Il promoter della serie, Eurosport Events, si stava preparando per recarsi al Salzburgring, in Austria, per il primo evento di un calendario solamente europeo causa pandemia di COVID-19.



Il responsabile della pista ha deciso di non fare svolgere l'appuntamento, per cui Eurosport Events è riuscito a trovare in Zolder un degno sostituto per la prima WTCR Race of Belgium che aprirà l'annata, con l'ok della FIA.



Un posto perfetto per partire

Zolder in passato ha ospitato FIA World Touring Car Championship e FIA European Touring Car Cup e sarà il posto perfetto per cominciare la stagione, con un layout ideale per le corse turismo su una pista di Grado FIA 2, lunga 4,010km situata nel nord-est del Belgio, a circa 1h di auto da Brussels.



La priorità era partire bene

François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Cambiare la sede del primo evento della stagione a tre settimane dal via è stato qualcosa di inaspettato, ma la priorità immediata era trovare una alternativa. Ringraziamo il Presidente FIA, Jean Todt, e la Federazione per averci dato l'ok così in fretta".



“Rivedere il calendario così all'ultimo non è mai l'ideale, ma dovevamo mantenere un numero di gare alto il più possibile. Dobbiamo mantenere credibilità a livello sportivo, anche nell'interesse degli addetti ai lavori e la collaborazione con il Circuit Zolder, che ha già ospitato grande eventi motoristici internazionali, è stata ottima".



“Grazie alla gestione della situazione di FIA e Zolder stiamo monitorando la situazione sui contagi di COVID-19 in Europa in modo da assicurare la partecipazione a tutti i team del WTCR che vengono da posti diversi”.



Belgio con grande tradizione delle corse turismo

Il Belgio ha una grande tradizione nel mondo delle corse turismo. La Comtoyou Racing ha sede a Waterloo e quest'anno schiera tre auto, una in collaborazione con il RACB National Team, che darà l'Audi al suo pupillo Gilles Magnus. RTBF ha trasmesso il WTCR in Belgio fin dal 2018 con grande copertura e highlights.



La WTCR Race of Belgium si svolgerà a porte chiuse e il programma completo verrà pubblicato al più presto. Il 10 settembre avranno luogo i Test Ufficiali a Zolder, anche questi senza l'accesso del pubblico.



Unità d'intenti per essere in pista

La stagione 2020 del WTCR ci sarà grazie agli sforzi di FIA, del promoter Eurosport Events, degli organizzatori locali e della pubblica autorità sulla salute.