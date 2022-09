Il WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 sarà deciso da due eventi in Medio Oriente, quando il Bahrain e l'Arabia Saudita ospiteranno per la prima volta la serie di Discovery Sports Events e della FIA nel corso della stagione.

Con il pieno sostegno della Federazione automobilistica del Bahrain e della Federazione automobilistica e motociclistica dell'Arabia Saudita, la WTCR Race of Bahrain si svolgerà dal 10 al 12 novembre nell'ambito del weekend della 8 Ore del Bahrain del FIA World Endurance Championship, mentre la WTCR Race of Saudi Arabia la seguirà dal 25 al 27 novembre.



La WTCR Race of Bahrain e la WTCR Race of Saudi Arabia entrano a far parte del calendario WTCR 2022 al posto della prevista tappa asiatica di gare in Cina, Macao e Corea del Sud, che quest'anno non si è potuta svolgere a causa delle restrizioni derivanti dalla pandemia sanitaria globale. Le modifiche al calendario sono state approvate dalla recente riunione del Consiglio Mondiale della FIA e rappresentano una grande opportunità per il WTCR, che non ha mai visitato in precedenza il Medio Oriente, un posto chiave del motorsport.



L'aggiunta del Bahrain International Circuit e del Jeddah Corniche Circuit al programma di questa stagione significa che la caccia al titolo WTCR del 2022 si deciderà in due sedi del Gran Premio di Formula Uno costruite secondo gli standard di sicurezza FIA di Grado Uno. Con l'aggiunta del WTCR all'evento del FIA World Endurance Championship in Bahrain, due competizioni di livello mondiale appariranno nello stesso calendario.



Infatti, la prima edizione della WTCR Race of Bahrain, organizzata in collaborazione con il promotore del WEC Le Mans Endurance Management, prevede una gara venerdì 11 novembre e la seconda gara nella mattinata di sabato 12 novembre, prima del finale di stagione del WEC, la 8 Ore del Bahrain, che prenderà il via nel corso della giornata. Per la gara si utilizzerà l'intero tracciato del Bahrain International Circuit, con 15 curve e 5,412 chilometri.



La prima visita del WTCR in Arabia Saudita, invece, porta per la prima volta l'azione internazionale delle auto turismo nel Paese per un'emozionante coppia di gare in notturna promosse dalla Saudi Motorsport Company. La serie sarà la prima a utilizzare un tracciato alternativo di 3,450 km, che è stato recentemente omologato e selezionato grazie al suo design fatto su misura per le gare FIA World Touring Car ruota a ruota.



La WTCR Race of Bahrain sarà considerata il 15° e 16° round della stagione 2022, mentre la WTCR Race of Saudi Arabia costituirà il 17° e 18° round. La decisione di non aggiungere un terzo evento sostitutivo come Round 19 e 20 è stata presa dopo aver consultato i team e si basa esclusivamente su considerazioni di carattere finanziario.



Alan Gow, Presidente della Commissione Turismo della FIA, ha dichiarato: "Avere due sedi di livello mondiale come il Bahrain International Circuit e il Jeddah Corniche Circuit che si uniscono al calendario del WTCR - FIA World Touring Car Cup è positivo per la serie. È anche bello avere finalmente un evento congiunto con il FIA World Endurance Championship. Nonostante le ovvie differenze in termini di auto e di durata delle gare, le auto turismo e le sportscar appartengono alla stessa famiglia di gare ad abitacolo chiuso. Ci sono sempre stati incroci tra le due discipline e i piloti tendono a passare da una all'altra. Questo sarà anche qualcosa di speciale per i fan e i media e dovrebbe offrire a entrambi i promotori l'opportunità di fare alcune interessanti attività promozionali."



Jean-Baptiste Ley, Direttore del WTCR, Discovery Sports Events, ha dichiarato: "Quando è apparso chiaro che le continue restrizioni ai viaggi causate dalla pandemia sanitaria globale rendevano impossibile proseguire con la prevista tappa asiatica, abbiamo spostato la nostra attenzione sulle opzioni di calendario alternative su cui stavamo lavorando in parallelo. L'opportunità di correre in una regione nuova ma importante per la serie, in due sedi di livello mondiale, era quindi estremamente allettante e siamo stati molto lieti di raggiungere l'accordo per la WTCR Race of Bahrain e la WTCR Race of Saudi Arabia, che si svolgeranno a novembre.



"Ringraziamo la FIA, la Federazione automobilistica e motociclistica dell'Arabia Saudita, la Saudi Motorsport Company e, nel caso dell'evento in Bahrain, la Bahrain Motor Federation, il Bahrain International Circuit e i nostri partner dell'ACO attraverso la Le Mans Endurance Management. Lavoriamo già in stretta collaborazione con l'ACO per la 24 Ore Moto, una prova del Campionato Mondiale Endurance FIM per moto che promuoviamo anche noi, e siamo lieti di estendere questa alleanza a un'altra categoria.



"Ringraziamo anche DHL, il nostro partner logistico ufficiale, e le altre principali parti interessate del WTCR, in particolare i team, i piloti, i reparti corse dei clienti e i fornitori per il loro incessante sostegno e la loro pazienza. Ora possiamo guardare avanti a quella che crediamo fermamente sarà una conclusione emozionante e adeguata della stagione 2022 e speriamo vivamente che i nostri fan si godano lo spettacolo".



Sherif Al Mahdy, Chief Commercial Officer del Bahrain International Circuit, ha dichiarato: "È un grande onore per noi ospitare il WTCR per il suo debutto in Medio Oriente e anche la prima volta che apparirà insieme al Campionato Mondiale Endurance. La combinazione unica di gare per auto turismo e sportscar sarà uno spettacolo emozionante per gli appassionati del Bahrain e di tutto il mondo e non vediamo l'ora di accogliere i partecipanti nel corso dell'anno".



S.A.R. il Principe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, Presidente della Federazione Automobilistica e Motociclistica Saudita e Presidente della Saudi Motorsport Company, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di ospitare il FIA World Touring Car Cup per la prima volta nel corso di quest'anno e siamo immensamente grati alla FIA e a Discovery Sports Events per aver contribuito alla realizzazione di questo evento. L'arrivo in Arabia Saudita di un'altra serie di gare di livello mondiale conferma la portata della trasformazione del Regno in un centro per gli sport motoristici nella regione e accelera ulteriormente il ritmo dei progressi che stiamo vedendo grazie all'ospitalità di eventi così importanti. Solo quest'anno abbiamo avuto il Rally Dakar, la Formula E e gli eventi di Extreme E. Inoltre, a marzo abbiamo ospitato per la seconda volta la Formula 1 sul Jeddah Corniche Circuit. Ora attendiamo con grande entusiasmo di continuare questa serie di successi organizzando la finale di stagione della FIA World Touring Car Cup sul nostro nuovo circuito".



La corsa al titolo WTCR è ancora aperta



Dopo l'inaugurazione della WTCR Race of Alsace GrandEst al Circuit l'Anneau du Rhin, che si è svolta il 6 e 7 agosto, Mikel Azcona è il Goodyear #FollowTheLeader con un vantaggio di 35 punti in classifica. Tuttavia, con un massimo di 65 punti in palio per ogni evento, il vincitore del WTCR 2022 è lungi dall'essere deciso mentre la serie continua la sua pausa estiva. Anche tra i Team è tutto apertissimo, con la BRC Hyundai N Squadra Corse attualmente prima.



Il trasporto via mare offre un'opzione di trasporto sostenibile per il WTCR



Le auto del WTCR, i ricambi, i pneumatici, il carburante e le altre attrezzature saranno trasportati in Medio Oriente via mare, in linea con l'impegno di Discovery Sports Events di utilizzare l'opzione di viaggio più sostenibile disponibile, in virtù dei suoi obblighi di titolare dell'accreditamento ambientale a tre stelle della FIA. L'accreditamento è stato rilasciato nel maggio 2021 a seguito di un rigoroso processo di verifica in linea con il quadro di certificazione ambientale dell'organo di governo mondiale degli sport motoristici. Tutte le operazioni logistiche sono gestite dal partner ufficiale DHL.



FIA WTCR - I restanti eventi del 2022



Rounds 15 e 16: WTCR Race of Bahrain, Bahrain International Circuit, 10-12 novembre

Rounds 17 e 18: WTCR Race of Saudi Arabia, Jeddah Corniche Circuit, 25-27 novembre**



**Soggetto alla firma dell'accordo con il promotore dell'evento.

