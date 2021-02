Dopo l'annuncio che Nathanaël Berthon e Frédéric Vervisch saranno i piloti Audi Sport che prenderanno in mano il volante delle rispettive nuove Audi RS 3 LMS, il General Manager, Jean-Michel Baert, ha confermato che in totale le vetture sono quattro.



“A breve comunicheremo anche i compagni di squadra di Fred e Nathanaël. Team, piloti e macchine sono prontissimi per dare la caccia al podio!", ha detto il capo squadra.



La Comtoyou ha da sempre schierato le Audi. Nel 2018 il duo Berthon-Vervisch era stato affiancato da Denis Dupont ed Aurélien Panis. Nella WTCR Race of Spain del 2020 si è aggiunto Nicolas Baert come wildcard ai titolari Berthon, Tom Coronel e Gilles Magnus.