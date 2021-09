Gabriele Rizzo, Team Principal della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, ha ammesso che la sua compagine vuole essere pronta al massimo per la seconda parte di stagione del WTCR.

Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz, Campioni del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2018 e 2019, attualmente stanno combattendo con le rispettive Hyundai Elantra N TCR e dopo 8 gare occupano la 13a e 14a piazza in classifica.



"Non abbiamo ottenuto i risultati che speravamo ad inizio weekend, per cui sfrutteremo la pausa per cercare di migliorare. Ci sono ancora quattro eventi e tanti punti in palio, è il momento di rimboccarci le maniche e lavorare a testa bassa per tornare più forti nella seconda metà di stagione", ha detto Rizzo.



Il prossimo appuntamento sarà la WTCR Race of Czech Republic all'Autodrom Most il weekend dell'8-10 ottobre.

