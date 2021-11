Esteban Guerrieri ha già subito una sconfitta nella lotta per il titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup e con un distacco di 37 punti dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher c'è il rischio che la cosa si ripeta.

Alla WTCR VTB Race of Russia, il pilota della Honda/ALL-INKL.COM Münnich Motorsport non si arrenderà di sicuro, anche se non conosce la pista.



“Devo dire che posso ancora vincere perché è una stagione di otto eventi e un evento non va sempre come vuoi; questo mi è successo nei primi due, dopo i quali è stato molto difficile".



"Non sto augurando brutte cose a nessuno, naturalmente, ma finché avremo la possibilità di massimizzare il nostro potenziale cercherò di farlo e ovviamente dipenderà dal fatto che gli altri non vadano bene".



"Yann e la sua squadra sono stati molto costanti durante l’anno, il che è un grande merito per loro e hanno fatto un grande lavoro. Ma la stagione non è finita e c’è ancora un evento da fare”.



Posizione: Terzo

Punti: 164 (distacco dal Goodyear #FollowTheLeader: 37 punti)

