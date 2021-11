Frédéric Vervisch è in lizza per diventare il primo Campione del WTCR con una Audi, a patto che riesca a superare il Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher.

Il belga che ha ottenuto due vittorie nel WTCR - FIA World Touring Car Cup con la sua RS 3 LMS di seconda generazione e ha 36 punti di distacco dal francese al via della WTCR VTB Race of Russia.



Il pilota della Comtoyou Racing è più che consapevole della sfida che lo attende.



“Il distacco da Yann è di 36 punti quindi è tanto e poco allo stesso tempo, visto che nel WTCR succede sempre qualcosa. Spero che il passo sia buono per mettere un po’ di pressione, in modo che succeda qualcosa. Mi aspetto che Esteban giochi un ruolo importante".



"Tuttavia, con un po’ di fortuna possiamo avere tutto dalla nostra parte e il divario sarà colmato: è possibile ma difficile. Abbiamo bisogno di avere il nostro miglior weekend finora. Sarebbe il primo titolo FIA della mia vita, che sarebbe un grande traguardo per me”.



Posizione:Secondo

Punti:165 (distacco dal Goodyear #FollowTheLeader: 36 punti)

