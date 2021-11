Con un ritardo di 55 punti dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher e solo 60 punti in palio alla WTCR VTB Race of Russia, le probabilità che Jean-Karl Vernay diventi Campione non sono altissime.

Tuttavia, il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team punta a concludere la stagione 2021 del WTCR - FIA World Touring Car Cup almeno al secondo posto in classifica come obiettivo realistico con la sua Hyundai Elantra N TCR equipaggiata Goodyear.



"Non è stato il fine settimana che ci aspettavamo in Italia", ha detto Vernay. "Ora dobbiamo concentrarci per finire sul podio; siamo solo a 19 punti dal secondo posto, quindi abbiamo ancora la possibilità di finire in quella posizione.



"Ho una precedente esperienza di Sochi, avendo ottenuto un podio lì con la TCR International Series. Mi piace molto il circuito; è abbastanza lungo, quindi è probabile che avremo solo uno o due tentativi al massimo per sessione di qualifica per fare un buon giro. È importante non trovarsi nella stessa situazione che abbiamo avuto in Italia. Ma cercheremo di terminare l'anno in positivo e almeno podio".



Posizione: Sesto

Punti: 146 (distacco da Goodyear #FollowTheLeader: 55 punti)

