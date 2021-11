Yvan Muller è ancora in lizza per il titolo di Campione del WTCR - FIA World Touring Car Cup, proprio come nel 2018 e 2019.

Il divario di 50 punti dal nipote e Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher è abbastanza ampio, infatti il francese è il primo ad ammettere che non è l'obiettivo per la WTCR VTB Race of Russia.



"La mia possibilità di vincere il titolo è ancora matematicamente valida, ma ridotta - dice Muller - L'obiettivo principale non è quello, ma aiutare la Cyan Racing Lynk & Co a vincere il titolo squadre e Yann quello piloti".



"Se posso andare sul podio alla fine della stagione allora sarò contento perché sarà la 14a volta di fila che sarò tra i primi tre nel Mondiale Turismo, il che sarebbe fantastico. Ma non è l'obiettivo principale".



Posizione: Quinto

Punti: 151 (distacco dal Goodyear #FollowTheLeader: 50 punti)

Ad

WTCR In sei per un titolo: Jean-Karl Vernay 2 ORE FA

WTCR WTCR VTB Race of Russia: il format 16 ORE FA