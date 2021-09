La seconda generazione di Audi RS 3 LMS è ora in vendita per clienti di tutto il mondo, ad un paio di settimane dalla vittoria ottenuta da Gilles Magnus nella WTCR Race of Hungary.

Le vendite della nuova macchina seguono la prima incarnazione della RS 3 LMS, che ha raggiunto 180 unità tra il 2016 e il 2021 in Asia, Australia, Europa e Nord e Sud America.



Omologata per le competizioni da maggio, Audi Sport customer racing ha utilizzato il WTCR - FIA World Touring Car Cup come ultimo banco di prova per la seconda generazione di Audi RS 3 LMS, con Frédéric Vervisch che ha ottenuto la vittoria in Gara 2 alla WTCR Race of Spain a luglio per il Comtoyou Team Audi Sport.



"Questo lancio sul mercato è stato a lungo atteso da molti clienti", ha detto Chris Reinke, responsabile delle corse clienti di Audi Sport. "I nostri clienti hanno ottenuto più di 300 vittorie di gara e 55 titoli di campionato con la prima generazione di Audi RS 3 LMS fino ad oggi. In questo periodo abbiamo ricevuto tanti feedback e consigli. La nostra nuova auto è la somma di questi e della creatività dei nostri ingegneri".



L'Audi RS 3 LMS di seconda generazione è disponibile al prezzo di 137.500 euro (più IVA) e viene consegnata ai team in condizioni di gara a partire dal quarto trimestre del 2021.

