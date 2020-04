Incontri ravvicinati a Ningbo: l’incidente in qualifica tra Ma e Girolami

-

Ma Qinghua è stato toccato da Néstor Girolami mentre cercava di fare il miglior tempo nella Q2 della WTCR Race of China.

Dopo essere stato il più rapido in Q1, il cinese voleva dare l’assalto alla DHL Pole Position, ma l’argentino non gli ha dato strada.



“L’auto andava meglio di ieri ed ero fiducioso, non so cosa sia successo con Girolami. Di solito i piloti non fanno questi errori in qualifica, io stavo lampeggiando i fari e pensavo mi avesse visto. Ho creduto mi lasciasse spazio, invece niente e la cosa mi ha sorpreso. Potevo essere in pole position”, ha commentato il pilota del Team Mulsanne.



Quello della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha replicato: “Non so cosa sia successo, stavo scaldando le gomme, poi alla curva 12 ho sentito un botto sul retro. Non sapevo stesse facendo il giro veloce, non l’ho proprio visto. E’ un settore strano quello, credevo ci fosse spazio per entrambi, quindi non lo so”.



L’argentino è stato poi punito dai commissari con 5 posizioni di penalità per aver ostacolato Ma, retrocedendolo 17°.



