In ottemperanza alle leggi anti COVID-19, la cerimonia è andata in scena all'aperto in uno stand ampio con distanziamento sociale.



I CAMPIONI 2020*



PILOTI:Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



TEAM:Cyan Racing Lynk & Co (SWE)



WTCR ROOKIE AWARD:Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR TROPHY:Jean-Karl Vernay (FRA), Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



*Soggetto a pubblicazione dei risultati ufficiali