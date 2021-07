Bence Boldizs ha bisogno di una iniezione di fiducia per il suo prosieguo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

L'ungherese è stato escluso da Gara 1 della WTCR Race of Spain dopo che un membro del team ha infranto il Parco Chiuso, per poi terminare 16° in Gara 2.



“E' stato un weekend duro e non mi aspettavo questa posizione - ha ammesso il pilota della Zengő Motorsport Drivers’ Academy - Ora ho bisogno di fiducia, non mi sento al 100%".



Boldizs in Ungheria (20-22 agosto) ritroverà la pista di casa, dove l'anno scorso in Q2 centrò la Pole della griglia invertita.

