Avete presentato la seconda generazione della Audi RS 3 LMS. Quali sono le vostre aspettative?

"Si tratta di un chiaro impegno da parte del nostro marchio verso le gare di auto turismo efficienti in termini di costi nelle mani dei clienti. Dalla prima generazione, sono state costruite 180 vetture per i team di tutto il mondo. Hanno accumulato un gran numero di successi e molte centinaia di trofei. Crediamo nel futuro globale della classe TCR e ci aspettiamo di continuare a occupare una posizione leader sul mercato con il nostro nuovo modello".



Quali erano gli obiettivi di sviluppo per la nuova generazione?

"Con la sua nuova trasmissione, il telaio avanzato e molte altre soluzioni, la RS 3 LMS ha un carattere di auto da corsa ancora più forte di prima. L'attenzione si è sempre concentrata sui vantaggi concreti per i clienti. Abbiamo elaborato molte idee che andranno a beneficio dei privati nelle gare di tutti i giorni. Le modifiche individuali alla cinematica del telaio possono ora essere effettuate in pochi minuti e dare alle squadre un vantaggio in fasi con grande pressione, come per esempio nelle qualifiche. Un abitacolo più ergonomico è stato studiato per il pilota. L'auto è più da corsa di prima, più robusta e più sicura".



Quando sarà consegnato ai clienti il nuovo modello?

"Anche qui, la soddisfazione del cliente viene prima di tutto. Per questo motivo, l'auto sarà sottoposta a un intenso processo di sviluppo. Solo allora la consegneremo completamente sviluppata e pronta ai nostri clienti nella seconda metà dell'anno."