Intervista con Esteban Guerrieri

L'argentino è giunto secondo alla Virtual 24h di Le Mans: ecco le sue parole!

Complimenti per questo secondo posto, la preparazione ha pagato?

“Sì, mi sono allenato molto, ma sono molto contento di essere stato invitato da Tom Dillmann e il team ByKolles, con cui ho corso nel 2005. Conosco l'ingegner Boris e sono felice di aver corso con lui. Il livello era molto alto, specialmente nei ragazzi della Burst Esport. Sono rimasto sorpreso da quanto lavorano sui dettagli. Ovviamente sono anche forti, però hanno una conoscenza del motorsport in generale che mi ha stupito. Per un mese abbiamo lavorato tutti assieme su ogni cosa e questo si è visto in gara, con grande motivazione per tutti. Non conoscevo auto, pista e piattaforma, per cui mi sono dovuto allenare molto, ma mi hanno aiutato tanto ed è stata una esperienza incredibile".



Hai finito secondo, ma davanti a tanti piloti esperti di F1 e Le Mans: puoi esserne orgoglioso...

“Assolutamente. Penso che il regolamento con due piloti veri e due virtuali fosse giusto così, i simracer hanno tanto tempo per allenarsi su software, auto e quant'altro. Ma è lo stesso procedimento di tutti, io non ho la loro esperienza, per cui ragiono più sulla strategia. I nostri due simracer erano più rapidi di me e Tom, abbiamo sfruttato al meglio il potenziale del team. Ognuno si è concentrato sul suo lavoro per gestire al meglio la gara. Il livello era altissimo, probabilmente non avevamo mai visto così tanti piloti di diverse categorie e tipi riuniti assieme, anche del mondo virtuale. Ma è tutto molto simile alla realtà".



Eri a casa tua? Quanti turni hai fatto?

“Ho corso da casa mia a Barcellona, ho detto a mia moglie di non connettersi ad internet col telefono, TV o PC per non caricare troppo la linea! Quando la gara è finita, era molto felice perché poteva usare di nuovo internet. Abbiamo deciso che noi piloti veri avremmo fatto 5h30' a testa in due uscite da 4 stint, i simracer 6h30'. Ha funzionato".



Cosa ne pensi del potenziale di Jernej Simončič e Jesper Pedersen se dovessero correre sul serio, nel WTCR per esempio?

“Sono piloti veri, pensano come un pilota e si comportanto da tali in ogni cosa che fanno. L'unica cosa che non sentono è la macchina sotto al sedere! Il giro di qualifica di Simončič è stato incredibile, così come il lavoro al di fuori della pista. Sono ragazzi che hanno la stessa passione nostra e ho imparato molto da loro. Non so come potrebbero andare su una macchina vera perché il processo è molto differente per imparare, ma alla fine sarebbe bello dargli una opportunità. Sono umili e dediti al lavoro, hanno talento e si meriterebbero un'occasione".

