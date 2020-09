Zolder prenderà il posto del Salzburgring, notizia arrivata nelle ultime ore: come siete riusciti a cambiare le cose?

“Stavamo organizzando le ultime cose per il Salzburgring, quando gli organizzatori locali ci hanno comunicato la loro decisione di non correre, presa unilateralmente a meno di tre settimane dall'inizio. Questo ha creato una serie di problemi logistici e seri inconvenienti ai team, con grossi danni economici e di reputazione. Il dipartimento legale di Eurosport si sta muovendo e presenterà le carte alla Corte di Londra contro il Salzburgring per proteggere i nostri interessi".



Cosa porterà Zolder al WTCR?

“E' una pista che collabora con noi da tempo e ha già accolto numerosi eventi internazionali. Si andrà a porte chiuse, ovviamente, ma ci aspettiamo un grande weekend di spettacolo perché il Belgio ha una grande tradizione con le corse turismo e c'è molto interesse verso il WTCR".



Perché Zolder era l'unica opzione?

“Praticamente non c'era più tempo, dovevamo trovare un posto che rispettasse le nostre aspettative e che avesse le specifiche ideali per ospitare il primo evento dell'anno, visto che sono mesi che cercavamo una pista per cominciare degnamente il 2020 del WTCR. Zolder racchiude tutto questo, ringraziamo il Presidente FIA, Jean Todt, e la Federazione per averci dato l’ok così in fretta, oltre agli addetti ai lavori per la comprensione”.



Abbiamo avuto annunci di piloti molto interessanti ultimamente, che pensi della entry list 2020?

“La terremo ancora nascosta per un po', a breve arriveranno anche altri annunci. Siamo molto felici di quello che abbiamo nel WTCR nonostante il periodo difficilissimo. Per il momento non dico altro, ma la griglia avrà una ventina di piloti per tutta la stagione, più qualche wildcard".



Cosa hai fatto per averne così tanti?

“Durante il lockdown abbiamo preso decisioni che proteggessero il WTCR dall'impatto del COVID-19, rendendolo più abbordabile. Lavorando con la FIA abbiamo incrementato la riduzione dei costi con un calendario solamente europeo, limitando lo staff e le gomme e riducendo il tempo in pista ad una sola qualifica. Senza spettatori, l'impegno per la copertura TV e digitale diventerà ancor più importante per promuovere il WTCR e portarlo sugli schermi di tutti i fan del mondo. Il WTCR può contare su collaboratori molto forti dal punto di vista mediatico, abbiamo una audience di oltre 500 milioni in TV e di 1,3 milioni di fan sui social media".



Il Rookie Award del 2020 è una grande iniziativa per il WTCR, come l'hai messa in piedi?

“E' importante attirare giovani talenti dai campionati regionali e nazionali. Negli ultimi anni abbiamo supportati ragazzi come Yann Ehrlacher e Mikel Azcona facendogli scalare la piramide del TCR e portandoli ad essere professionisti. Siamo felici che ci siano dei debuttanti con Hyundai, CUPRA e Audi, è entusiasmante. Chiaramente il mondo delle corse turismo si è evoluto, attirando un sacco di gente dalle monoposto, per cui ora il WTCR è una valida alternativa che ha visibilità e promozione".



Ci saranno 16 gare su 6 weekend, come saranno?

“Abbiamo 10 piloti che hanno già vinto nel WTCR, 4 Campioni del Mondo Turismo e altri provenienti da diverse categorie. Ci sono grandi team e 6 costruttori presenti, possiamo contare su 6 posti bellissimi e non vediamo l'ora di cominciare".



Purtroppo la pandemia di COVID-19 continua a mietere vittime e a preoccupare, come affronterete questa sfida?

“Abbiamo lavorato per mesi coi nostri organizzatori interni e i promoter locali, fornitori, team e FIA su ogni area per poter tornare a correre in sicurezza. Abbiamo seguito il documento FIA con le linee guida dettato dalla Sanità Mondiale, stiamo prendendo spunto anche da ciò che si impara dagli altri campionati, inclusi quelli promossi da Eurosport Events come FIA European Rally Championship e FIM Endurance World Championship. Hanno stilato dei protocolli e con il team di gestione e la FIA siamo andati a vedere i posti dove correre. Teniamo monitorata la situazione per capire l'evolversi del COVID-19 in Europa e consentire la partecipazione di piloti e team agli eventi".



Che messaggio puoi dare ai fan?

“Anche se non potremo accoglierli ai weekend di gara, proporremo loro a breve novità sui social media, online e tramite le fonti TV. Abbiamo tanti piani entusiasmanti per soddisfare la domanda del pubblico, in modo che possa divertirsi stando in sicurezza a casa. Ma prima di tutto, seguite le indicazioni dei governi sulla sicurezza".