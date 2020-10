E' la tua gara di casa, ma purtroppo ci sono le restrizioni anti-Covid e si svolgerà a porte chiuse, come la vivrai?

“Sarà molto strano, è difficile immaginare l'assenza di pubblico ed è un peccato non avere la stessa atmosfera degli anni scorsi, ma capisco la giusta decisione degli organizzatori in questo periodo. La sicurezza e la salute vengono prima di tutto e dobbiamo essere già contenti che si corra all'Hungaroring, visto che rischiavamo di saltarla. Speriamo di riavere gente l'anno prossimo".



Che messaggio hai per i tuoi fan?

"Rimanete a casa e state al sicuro, state bene se potete. In Ungheria c'è una seconda ondata di infezioni e la salute di tutti deve essere la priorità. Al giorno d'oggi abbiamo ottime piattaforme per seguire le gare. So che non è la stessa cosa che andare al circuito, ma direi che vedere tutto su Eurosport Player e su Sport 1 ti può divertire".



L'evento è stato spostato da aprile a ottobre, che impatto avrà?

"A volte a metà o fine ottobre ci sono 20 gradi, ma possiamo anche averne 5, molta pioggia e nebbia, ma è molto difficile da prevedere. Abbiamo avuto pioggia e temperature fredde a fine aprile, quindi non mi aspetto niente di insolito, sarà più o meno lo stesso. Il grande punto interrogativo per me è se pioverà o se resisteremo sull'asciutto. Non abbiamo molte informazioni sulle gomme da pioggia, quindi aspettiamo e vediamo".



Se dovesse piovere, la tua esperienza all'Hungaroring ti aiuterà?

"Ho molta esperienza con l'Hungaroring, il che è sempre un vantaggio. Ma anche gli altri ne hanno perché sono nove anni che ci andiamo. Non mi aspetto di avere un margine enorme perché ho guidato lì il 20 per cento in più di loro. La maggior parte del tempo ci sono andato con il WTCC o il WTCR".



La WTCR Race of Hungary è la seconda volta che avremo tre gare e il nuovo format di qualifica. Ti piace?

"Sì. Preferisco tre gare molto più di due ed è anche un buon format avere una sessione di qualifica e dividere i risultati. Sicuramente sarà molto intenso con le tre gare consecutive. Bisogna essere un po' intelligenti e un po' tattici. Ma l'approccio cambia in Qualifica nella prima manche. In precedenza l'obiettivo era quello di stabilire un tempo sul giro abbastanza buono per passare alla Q2. Ora l'obiettivo è la pole position o la prima fila. E ci sono anche cinque punti".



Cosa intendi per tattica?

"Certo, se hai un grosso incidente incasini un po' le possibilità per le gare successive, ma visto che abbiamo vissuto questo l'anno scorso e l'anno prima mi sento preparato, quindi non dovrebbe essere qualcosa di insolito. E abbiamo la squadra perfetta per riparare la macchina se qualcosa va storto".