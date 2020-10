Si va in Slovacchia dopo un grande evento al Nürburgring Nordschleife. Avresti mai immaginato potesse essere così bello?

"Mi piace sempre questa pista, anche se è piuttosto difficile. Non ti piace mai veramente, ma abbastanza sì. Sono piuttosto fiducioso e contento del mio ritmo, anche se su piste come Nordschleife o Vila Real è sempre pericoloso. Ero fiducioso che la prestazione sarebbe stata buona, ma in quelle condizioni sul bagnato era un po' un azzardo e facile uscire. Ero sicuro che il ritmo sarebbe stato buono, ma non mi sarei mai aspettato di ottenere un risultato così in entrambe le gare. E' stato un super weekend ed è meglio goderselo perché non succede sempre".



Da fuori è sembrato che tu abbia fiducia in te stesso. Questa è aumentata dopo quello che hai fatto in Germania?

"Sono sempre stato un po' in difficoltà con la fiducia, ma il lockdown mi ha dato un po' di tempo per prepararmi mentalmente e fisicamente. Sicuramente quello che è successo mi darà più fiducia per il resto della stagione, è sempre bello essere in questa posizione ed è un messaggio per dire: "il lavoro che hai fatto sta andando nella direzione giusta, quindi continua a lavorare così". È sempre bello, così sai come lavorare. Continuerò a farlo in questo modo, ma non mi farò certo prendere dalla cosa per essere troppo sicuro di me, questo è sicuro".



Cosa ha significato per te quando hai sentito Yvan Muller dire che sul Nordschleife eri di un altro pianeta?

"Ho letto e sono super-felice. Vuol dire che il lavoro che ho fatto da quando ho iniziato è valsa la pena di metterci così tanta energia e tempo. Ma non è solo perché è mio zio, ma è uno dei piloti di maggior successo del campionato. Questo mi rende molto orgoglioso".



Adesso c'è lo Slovakia Ring, un circuito dove tu e la tua squadra avete faticato un po' l'anno scorso. Cosa potete fare quest'anno?

"L'anno scorso eravamo abbastanza in fondo alla griglia di partenza. Ma abbiamo fatto molti miglioramenti analizzando tutto. Siamo andati lì a fare dei test prima della chiusura e imparato tante cose. Non mi aspetto che saremo così forti come a Zolder o al Nürburgring, anche se al Nürburgring non sono sicuro che siamo stati i più forti, perché è una pista dove non ci si affida solo alle prestazioni della vettura. In Slovacchia sarà difficile, verrà introdotto il peso di compensazione, ma dovremmo essere in grado di lottare per ottenere buoni punti".



Quanto è difficile lo Slovakia Ring?

"E' difficile non commettere errori, e uno costa molto tempo. Ci sono molte curve ad alta velocità, molte curve dove si entra forte ed è facile avere un piccolo blocco dei freni. Se si perde una traiettoria si perde molto tempo perché ci sono lunghi rettilinei. In gara non sarà così difficile, ma per fare un buon giro di qualifica è necessario non commettere errori e avere una macchina che sia davvero ben messa a punto".



Quanto è bella dalla TV?

"Con i lunghi rettilinei e la scia, ci sono moltissimi posti per sorpassare, soprattutto all'inizio della gara, quando tutti sono abbastanza vicini. Mi aspetto che le auto siano molto vicine. Tutti possono spingere a fondo nelle gare perché la zavorra non conta in gara. Faremo delle corse davvero interessanti ed emozionanti".