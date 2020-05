Intervista con Zoltán Zengő

-

Dopo l'annuncio di Zengő Motorsport che ha ingaggiato Bence Boldizs per la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, ecco le parole del capo squadra Zoltán Zengő.

Cosa ti ha convinto del fatto che Bence Boldizs was the right driver for your team?

“La missione della Zengő Motorsport è scovare giovani come Bence e dargli una occasione. In Hankook Racer Cup ha già dimostrato il suo valore e ho visto un potenziale Campione in lui".



Quando lo hai notato?

“Seguiamo sempre le carriere dei giovani, ringrazio il manager del George Racing Team, Gábor György, per averci dato molte informazioni su Bence che ci hanno aiutato a sceglierlo fra tanti altri talenti ungheresi".



Per la prima stagione nel WTCR qual è l'obiettivo?

“Non abbiamo grandi obiettivi per la prima stagione, voglio solo che faccia più esperienza possibile coprendo molti km in pista, diventando più professionale e imparando dai migliori".



Una volta fatto questo, pensi ce la possa fare?

“Certo, lo speriamo! Ci sono tanti talentini ungheresi, ma crediamo molto che Bence e Zengő Motorsport possano raggiungere grandi traguardi insieme negli anni a venire".



Che programma hai per uno come lui che non ha esperienza?

“Ci piacerebbe dargli modo di provare molto e i nostri ingegneri stanno preparando tutto il materiale di dati raccolti lo scorso anno per instradare Bence nel miglior modo. Abbiamo fatto una giornata intera con 8 sessioni da 30 minuti in condizioni di gara e i risultati sembrano promettenti. Il suo tempo è stato uno dei più veloci con questa macchina e si sta allenando anche nei campionati virtuali supportato dai nostri ingegneri".



Puoi paragonarlo ad altri piloti che hai avuto, tipo Norbert Michelisz?

“Non vogliamo fare paragoni con nessuno, ma in lui abbiamo visto ambizione, umiltà, serietà e passione, che è quello che cercavamo".



Quando annuncerai il tuo secondo pilota?

“Siamo molto vicini a firmare con un pilota di esperienza il cui nome sorprenderà i fan ungheresi. Credo che con lui, Bence e Zengő Motorsport possano raggiungere grandi traguardi nel WTCR".

The post Intervista con Zoltán Zengő appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

