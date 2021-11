Gabriele Tarquini questo fine settimana (5-7 novembre) scenderà in pista all'Adria International Raceway con la sua Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear. Ecco cosa ha detto il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse in vista della WTCR Race of Italy, 13° e 14° round della WTCR - FIA World Touring Car Cup e gare di casa sua.

"Vincere in casa sarebbe qualcosa di incredibile, che sogno, ma è una pista molto difficile"

Hai avuto la possibilità di provare il layout esteso di Adria. Quanto sarà impegnativo?

"È una pista molto difficile, un po' più lunga di prima, con una nuova parte nelle curve 8, 9, 10 e 11 e 12. Sono anche le più eccitanti perché ci sono un sacco di cambi di direzione con alcune sponde. La frenata in curva 1 e 4 sarà molto impegnativa perché si va sul carico e questo sarà complicato. Mi aspetto che ci saranno alcuni sorpassi in questi punti perché è molto facile sbagliare. Anche le curve 5 e 8 sono dure, direi che la velocità massima sarà di 220 km/h".



Hai già individuato dei punti di sorpasso?

"La curva 1 e la curva 2 e probabilmente la curva 8, ma forse con qualche aiuto dagli avversari nei punti di frenata dove è facile fare un errore. La curva 1 e la curva 2 è un doppio punto di frenata, qualcosa di simile non ho mai visto. La curva 4 è molto impegnativa per i freni, si arriva ad alta velocità e questa è per me la zona più difficile; un approccio diverso da una normale pista da corsa".



La sezione tra le curve 9-12 sembra eccitante. Come sarà da guidare?

"È la parte più ampia della pista, ma possiamo aspettarci che sarà delimitata da piloni di gomme, altrimenti sarà facile tagliare e farla in pieno. La curva 12 è la più importante perché è prima di un breve rettilineo ma, in generale, l'interpretazione di queste curve non è facile".



Come Zandvoort, Adria è vicino al mare. Questo avrà un impatto in termini di vento e sabbia?

"Questa parte d'Italia non è molto conosciuta per il vento, ma è nota per la nebbia. È la parte nord del mare Adriatico e ci può essere un sacco di nebbia durante la mattina".



Il fatto che abbiate testato sulla nuova pista vi dà un vantaggio?

"Abbiamo testato per un giorno prima dell'inizio della stagione, ma lo stesso hanno fatto i team Audi, Honda e Lynk & Co, quindi non credo che abbiamo un vantaggio. Alcune parti di asfalto saranno completamente nuove e anche alcuni cordoli e piccoli dettagli".



Come sono Adria e la zona circostante?

"È vicino alla parte finale del fiume Po, il più lungo d'Italia ed è una zona molto naturale con un sacco di uccelli e animali. È a 300 chilometri da casa mia ed è anche vicino a Venezia. Tutti devono visitare Venezia una volta nella vita e questo fine settimana è una grande opportunità per andarci".



Quanto è bello correre di nuovo in Italia?

"Amo l'Italia, è il mio paese ed è bello tornare a correrci. Ho un sacco di fan che mi seguono, soprattutto nell'ultima parte della mia carriera, anche se è passato molto tempo dall'ultima volta che ho corso in Italia. Ma mi aspetto anche una certa pressione da parte dei media perché non abbiamo corso in Italia nelle ultime stagioni e perché è una parte molto importante del motorsport europeo con la Ferrari, ma anche per la storia che l'Italia ha nelle auto da turismo. Roberto Ravaglia è stato il primo campione FIA World Touring Car. Dopo che Kevin Ceccon è uscito dal WTCR, sono l'unico a correre per tutta la stagione quindi sentirò la pressione perché la gente mi seguirà e si aspetterà grandi risultati da me".



Cosa significherebbe per te vincere la tua gara di casa nel WTCR?

"Sarebbe qualcosa di incredibile, un sogno. Ho ricordi di Monza e Imola quando correvo con la SEAT e la tribuna era piena. Ricordo anche il mio titolo ETCC a Monza nel 2003 con Alfa Romeo, è stato davvero speciale. La zavorra in macchina è uno dei [fattori] chiave, ma penso che possiamo vincere su questa pista e sarebbe incredibile sentire passione ed emozione".

