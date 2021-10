Luca Engstler sarà anche il più giovane del WTCR − FIA World Touring Car Cup, ma anche uno dei pochi ad aver già corso all'Autodrom Most con una TCR.

Il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha preso parte a due round della serie ADAC TCR Germany all'Autodrom Most nel 2018. Tuttavia, il pilota della Hyundai Elantra N TCR è categorico sul fatto che il suo precedente in pista conterà poco quando i suoi compagni si metteranno al lavoro durante le sessioni di prove di venerdì.



Hai già corso all'Autodrom Most, com'è guidare?

"La pista è molto bella e si adatta bene alle auto TCR. Abbiamo un lungo rettilineo, quindi ci sarà un po' di strategia con le scie, molte manovre di sorpasso, quindi sarà un evento bello".



Quanto può aiutare la tua conoscenza precedente?

"Ho corso a Most prima, in ADAC TCR Germany, ma non credo sarà un vantaggio ad essere onesti. Naturalmente, è bene sapere almeno dove girare a sinistra e a destra, ma questi piloti del WTCR imparano tutto in quattro giri. Se avessimo avuto una superpole al venerdì mattina allora penso che sarei stato abbastanza veloce ma c'è ancora mezza giornata di prove [prima delle qualifiche] quindi la mia esperienza non farà la differenza".



La chicane alla curva 1 sembra estremamente stretta, prevedi molta azione lì?

"Di sicuro, la prima cosa da fare è chiudere la porta verso la curva 1, perché quando c'è una macchina nel tuo interno puoi essere sicuro che ci si infilerà. È abbastanza simile a Monza e mi aspetto un sacco di lotte lì".



Ti aspetti di essere in lotta?

"Questo è molto difficile da dire perché non si sa mai la velocità degli altri. Ci aspettavamo di essere molto forti in Ungheria, ma non eravamo così competitivi quindi vedremo. Ad essere onesti mi piace la pista, la macchina è fantastica da guidare".



Come ti sei preparato per l'evento?

"Non ho avuto tempo [per fare un test] quindi la preparazione principale sarà controllare i video e i dati del TCR Germany del 2018. Quella sarà la preparazione principale e anche la gara che ho fatto in ADAC TCR Germany."



Dopo la tua lotta per la vittoria e il secondo posto al Nürburgring Nordschleife a giugno, la tua stagione non è stata proprio all'altezza di quella prestazione iniziale. A cosa attribuisci questo?

"Posso parlare solo per me stesso, ma il fattore più limitante sono state le qualifiche, abbiamo fatto alcuni errori e non ho potuto ottenere il massimo. Quindi l'attenzione deve essere concentrata sulle qualifiche per trovare in qualche modo il ritmo di nuovo, perché ho iniziato in modo incredibile, ma in qualche modo è peggiorato un po'. Ma spero che la fortuna torni e che possiamo essere forti questo fine settimana".



A quali conclusioni sei arrivato dopo il weekend del WTCR Race of Hungary?

"Ho fatto un piccolo errore nella mia ultima gara, che era al 100% colpa mia. Senza quell'errore sarei stato in Q2, ma vedendo la velocità degli altri e il modo in cui possono gestirla nelle sessioni è semplicemente folle, quindi abbiamo solo mancato di prestazioni lì. Per me l'obiettivo deve essere quello di mettere tutto insieme e cercare di essere uno dei più veloci piloti Hyundai e ovviamente aiutando il mio compagno di squadra Jean-Karl [Vernay]".



Come valuti le sue possibilità di titolo?

"È chiaro che c'è solo un ragazzo della Hyundai a lottare per il titolo e io lo aiuterò il più possibile per segnare il massimo dei punti come ho fatto in Ungheria, lasciandolo passare. Erano solo uno o due punti, ma alla fine dobbiamo solo massimizzare i suoi per assicurarci che sia in grado di lottare fino all'ultima gara".



Fai WTCR ed ADAC TCR Germany. Questo ti ha aiutato?

"Sicuramente e i risultati nel TCR Germany mi rendono felice, stiamo andando forte. Ovviamente il WTCR è un'altra storia, abbiamo un altro pneumatico, sto correndo con un'altra macchina. Il format è completamente diverso e il livello dei piloti è sicuramente più alto. Ma devo prendere le cose positive. Sono in una delle formazioni più forti che si possono avere in una squadra nel WTCR e nel mio secondo anno non si può essere veloci come loro in ogni singolo giro, ma cerco di essere il più bravo possibile. Sicuramente dobbiamo fare un po' di più in termini di punti, ma continueremo a lavorare e sono abbastanza sicuro che i risultati arriveranno presto anche nel WTCR".



Oltre ad ospitare i round nove e dieci della stagione WTCR a 16 eventi, il "The Most World Weekend" include il round decisivo del Campionato del Mondo FIM Endurance 2021 per le moto di Discovery Sports Events, quando i piloti di punta disputeranno la 6 Ore di Most sabato 9 ottobre. Dopo le prove e le qualifiche di venerdì 8 ottobre, entrambe le gare del WTCR sono previste per domenica 10 ottobre. Gara 1 è di 13 giri e dovrebbe iniziare alle 14;15 ora locale. Gara 2 di 15 giri è alle 17;10.

