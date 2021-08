Bence Boldizs, Norbert Michelisz ed Attila Tassi saranno gli ungheresi del WTCR – FIA World Touring Car Cup in azione all'Hungaroring nel weekend. Il Campione 2019 è chiaramente la stella per il pubblico di casa.

Sentiamo cosa ha da dire il portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse prima di salire sulla sua Hyundai Elantra N TCR.



La WTCR Race of Hungary è alle porte, come ti senti?

"La pressione sta crescendo perché è passato tanto tempo tra Aragón e l'Hungaroring, per cui ho avuto modo di pensare a ciò che accadrà. Questa è la gara più speciale dell'anno, non importa se è la prima o l'ultima. È sempre speciale prepararsi per essa e ho cercato di fare i miei compiti. È un circuito dove ho fatto molti giri, mi piace tanto e per questo sono fiducioso di ottenere un buon risultato".



Conosci la pista, ma cosa dici della tua Hyundai Elantra N TCR?

"Abbiamo fatto alcuni test prima dell'inizio della stagione e, alla fine, il feeling era buono e abbiamo fatto buoni progressi. È difficile entrare nei dettagli su cosa aspettarsi dal weekend di gara ma, per me, la cosa più importante è avere la sensazione di essere preparati. Per me è così e non vedo l'ora che inizi".



È passato molto tempo da quando c'è stata una gara del FIA World Touring Car all'Hungaroring in estate. Che impatto avranno le alte temperature previste?

"Sarà più caldo degli anni precedenti e potremmo vedere un po' di gestione delle gomme in gara. Se sarà un anno normale, allora possiamo aspettarci una delle settimane più calde in Ungheria, perché di solito questa è così nel nostro paese. Non sarà strano sperimentare 35 o 37 gradi con oltre 50 gradi sull'asfalto, che è impegnativo per le auto, le gomme e anche i piloti".



Il caldo ti preoccupa dal punto di vista della guida?

"Durante una gara c'è poco tempo per pensare se fa caldo o no. A volte nel giro dopo una gara ti rendi conto che ci sono 60 o 70 gradi dentro la macchina, ma durante non ci penso mai. La cosa più importante è la preparazione. Mantengo il mio corpo idratato perché è importante non perdere la concentrazione. Bisogna considerare che oltre alla gara per 25 o 30 minuti, dobbiamo stare seduti dentro la macchina durante il periodo di apertura della pitlane, poi siamo lì per altri 15 minuti sulla griglia, arrivando quasi a 25-30 minuti. Di solito sono circa 50-55 minuti che devi trascorrere all'interno della macchina che può essere tra i 60-70 gradi".



Quale preparazione fisica svolgi?

"Faccio esercizio fisico con il caldo e un esercizio che dura la distanza di una gara o un po' di più per allenare il mio corpo per questo periodo di tempo. La corsa, il ciclismo e l'escursionismo sono gli esercizi che mi aiutano di più".



Quanto desideri vincere questo fine settimana?

"Ho centrato un podio a Estoril, ma mi piacerebbe una vittoria in Ungheria. Sarebbe molto speciale ottenere qui la mia prima vittoria della stagione davanti al pubblico di casa e, naturalmente, farò del mio meglio".



Non è stato il miglior inizio di stagione per te. Senti il bisogno di una vittoria?

"Non credo. Il mio obiettivo principale è sempre quello di sfruttare al massimo le mie possibilità. All'Hungaroring il mio obiettivo è quello di salire sul podio e vincere almeno una gara. La cosa più importante è essere preparati. La seconda cosa più importante è finire dentro la top 10 in qualifica e poi, a seconda della velocità e a seconda di quanto siamo competitivi, possiamo puntare ad essere sul podio per una gara o fare una pole position se le cose vanno abbastanza bene. Poi dopo sabato si può pensare a cosa fare in gara. Ma il mio piano in generale è quello di segnare più punti possibili perché la stagione è ancora lunga, ma la costanza sarà la chiave nelle gare successive. Mi piacerebbe vincere in Ungheria, ma se vincere significa rischiare troppo non sono sicuro che lo farò perché il mio obiettivo è la classifica generale e prendere più punti possibili in entrambe le gare".

