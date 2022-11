Norbert Michelisz si ispirerà ai piloti di Formula Uno per la WTCR Race of Saudi Arabia di questo fine settimana.

Il WTCR - FIA World Touring Car Cup fa tappa sul Jeddah Corniche Circuit, dove il Mondiale di F1 è già stato due volte, girando sul tracciato lungo.



"Ho guardato alcune gare di Formula Uno, ma so che per noi sarà un tracciato più corto", ha detto il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse. "Di solito i circuiti stradali vanno bene per noi. Mi piacciono molto, ma Jeddah sarà una sfida completamente nuova. Le informazioni che abbiamo raccolto in anticipo sono pochissime e questo rende difficile per il team valutare la finestra giusta per la messa a punto della vettura. Anche per il pilota è difficile, perché non c'è questa disposizione sul simulatore, senza video onboard disponibili. Comunque faremo del nostro meglio e vorrei ripetere il weekend che ho vissuto in Bahrain e concludere la stagione al meglio".



Michelisz è il Campione del WTCR 2019 e ha vinto Gara 2 alla WTCR Race of Bahrain all'inizio di questo mese.

