Le vittorie ottenute da Nathanaël Berthon e Gilles Magnus, e il titolo conquistato da Mikel Azcona* hanno chiuso la stagione 2022 del WTCR − FIA World Touring Car Cup e la storia della serie dopo 5 anni in un gran finale andato in scena al Jeddah Corniche Circuit, in Arabia Saudita.

Berthon ha conquistato Gara 1 sullo spettacolare circuito cittadino, mentre Magnus, suo compagno di squadra in Comtoyou-Audi, ha vinto Gara 2, con Tom Coronel e Rob Huff che si sono divisi le affermazioni nel WTCR Trophy per piloti indipendenti.Con la splendida cornice del Mar Rosso, le spettacolari gare illuminate hanno concluso degnamente la doppia serie di eventi del WTCR in Medio Oriente, iniziata in Bahrain, e hanno offerto ai piloti e ai loro team gommati Goodyear l'opportunità di chiudere la stagione 2022 in grande stile.Partita a maggio sulle strade di Pau, in Francia, la caccia ai titoli WTCR di quest'anno ha fatto tappa anche in Germania, Ungheria, Spagna, Portogallo, Italia, nella regione francese dell'Alsazia GrandEst e in Bahrain prima dell'appuntamento decisivo in Arabia Saudita.Con un vantaggio di 60 punti prima della WTCR Race of Saudi Arabia, il titolo di Azcona era praticamente assicurato contro Néstor Girolami; lo spagnolo se lo è preso con il secondo tempo nelle qualifiche del sabato, in una serata in cui BRC Hyundai N Squadra Corse ha conquistato per la prima volta il titolo Team.Un'ottima stagione ha assicurato a Rob Huff la vittoria del WTCR Trophy per piloti indipendenti già al termine della stagione europea.Oltre alle vittorie di Berthon e Magnus, a Jeddah sono state notevoli le prestazioni di Norbert Michelisz e Tom Coronel, che hanno completato il podio di Gara 1. Anche la wildcard macedone Viktor Davidovski si è distinta battendo Azcona nella lotta per il secondo posto in Gara 2. La wildcard saudita Ahmed Bin Khanen ha chiuso con un 12° e un 10° posto sull'Audi della Comtoyou Racing.WTCR Race of Saudi Arabia – Classifica di Gara 2 (30′ + 1 giro)1 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 37m02.491s (161.1kph)2 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1.869s3 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +4.573s4 Franco Girolami (ARG) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +5.758s5 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +9.430sGiro più veloce: Berthon, 1m17.052s (161.1kph)WTCR Race of Saudi Arabia – Classifica di Gara 2 (25′ + 1 giro)1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 32m55.427s (161.3kph)2 Viktor Davidovski (MKD) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS, +0.464s3 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +0.932s.4 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +1.314s5 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport CUPRA Leon Competición, +1.570sGiro più veloce: Magnus, 1m16.986s (161.3kph)Goodyear #FollowTheLeader and King of WTCR*: Mikel Azcona, 337 punti2 Néstor Girolami, 254 punti3 Nathanaël Berthon, 240 punti4 Norbert Michelisz, 222 punti5 Gilles Magnus, 210 puntiGARA 1: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS"Norbi [Michelisz] non ha commesso errori, mi ha messo sotto pressione fino alla fine. La gara è stata molto lunga, 26 o 27 giri con la safety car. C'era molta pressione, quindi con un solo errore mi avrebbe superato. Sono molto contento di questa vittoria per la squadra, naturalmente. Hanno fatto un lavoro straordinario in Comtoyou e Audi Sport. Congratulazioni a Norbi, è stato molto corretto per tutta la gara, quindi grazie. È sempre un buon rivale, e naturalmente il mio Tommy, che era subito dietro e sapevo che era lì per aiutarmi. Sono felicissimo per lui e per il fatto che siamo insieme sul podio per l'ultima gara, l'ultimo ballo della stagione. Vediamo l'anno prossimo, ma sono molto felice"."Voglio ringraziare così Comtoyou. Mi dispiace molto per Nath [Berthon]. Mi sarebbe piaciuto vederlo secondo in classifica. Ma questo è il modo per ringraziare Comtoyou e sono felice, non riesco a descriverlo. È stato un momento davvero emozionante quando ho tagliato il traguardo. Quando ho saputo che avremmo finito dietro la safety car è stato davvero bello. Anche se ho avuto vittorie più importanti di questa, è così per tutto quello che è successo prima. Sono felice di concludere in questo modo, grazie a Comtoyou, grazie per tutta la lunga notte che hanno trascorso in Bahrain. Ho sofferto, ancora di più in Gara 1 che in Gara 2. Forse questa è stata la gara più dura e più difficile della stagione. Sono davvero felice che sia stata in notturna, perché se fosse stata di giorno non sono sicuro che sarei arrivato alla fine. Mi è dispiaciuto per Franco che ha commesso un errore. Tutti sbagliamo, io stesso ne ho commesso uno in Bahrain. Allo stesso tempo, però, mi ha aperto la strada, quindi sono cose che succedono. Sono le corse".“Per me è una sensazione fantastica. Onestamente è qualcosa per cui ho lavorato a lungo, praticamente per tutta la vita. Devo dire che questa stagione è stata perfetta. Fin dal primo momento in cui sono entrato in squadra ho avuto un’ottima accoglienza, con Norbi e con tutti i membri del team, i miei meccanici, tutti. Se sei vicino alle persone giuste le cose vengono bene. Devo ringraziare tutti i membri della squadra per il loro lavoro, non solo nei fine settimana di gara, ma anche dal lunedì in poi. E’ stata molto intensa come stagione, ma partita in modo positivo a Pau. Devo ringraziare anche Norbi per la grande stagione trascorsa insieme. È stato un compagno di squadra e un amico fantastico. È incredibile avere qui una persona del genere. Direi che se si hanno a fianco questo tipo di persone, le cose si mettono bene e questo trofeo è merito loro. Quindi ringrazio Hyundai Motorsport e BRC; ora sono campione del mondo ed è una sensazione fantastica. Devo ringraziare la mia famiglia, la mia ragazza, tutti coloro che mi sostengono costantemente, ovvero molte persone. Sono sicuro che in questo momento nel mio paese mi stanno guardando, non tante persone perché siamo solo 2000. Ma di sicuro mi stanno guardando. Sono molto felice e orgoglioso. Ora dobbiamo festeggiare e divertirci con tutta la squadra, ma anche concentrarci sulle gare di domani perché abbiamo bisogno di punti per la classifica costruttori e cercherò di lavorare anche per Norbi, che sta cercando di migliorare la posizione in campionato. È incredibile. Onestamente al momento non ho parole. Sicuramente negli ultimi due giri dal Bahrain ero molto nervoso. Sapevamo di essere in testa al campionato, ma sapevamo quanto fossero veloci le Honda e anche le Audi, quindi ero molto preoccupato. Durante tutta l’estate mi sono preparato. Ma devo dire che non pensavo sarebbe stato così facile. È vero che il Bahrain è stato il weekend migliore finora, soprattutto perché avevamo un’altra macchina con sopra Nicky. Lui e Norbi mi hanno aiutato tantissimo. È stato il mio miglior weekend finora, con 59 punti, quindi è stato un weekend fantastico. È sempre molto bello quando si arriva con questa differenza nel campionato all’ultimo round. Ma anche con 60 punti di vantaggio si è ovviamente nervosi perché è il campionato del mondo e lo si vuole, non si vuole arrivare secondi. Come pilota vuoi vincere e vuoi quel risultato. Anche con questo buon margine, ero un po’ preoccupato. Ora sono più rilassato, quindi è molto diverso. Ma durante il fine settimana si provano sensazioni differenti: stress, felicità, tutto insieme. Ora sono sicuramente più rilassato e mi godrò il resto del weekend”.Rob Huff e il suo team Zengő Motorsport hanno potuto festeggiare la vittoria del WTCR Trophy in anticipo. Dopo la sua doppietta alla WTCR Race of Alsace GrandEst, l'inglese aveva 124 punti, 50 in più del rivale più vicino Mehdi Bennani. Con un massimo di 23 punti in palio alla WTCR Race of Bahrain e di nuovo alla WTCR Race of Saudi Arabia, Huff è risultato irraggiungibile nella graduatoria riservata ai piloti indipendenti prima che iniziasse il doppio appuntamento del WTCR in Medio Oriente. Ha quindi potuto seguire Jean-Karl Vernay (2020) e Gilles Magnus (2021) come terzo e ultimo vincitore del WTCR Trophy del promotore Discovery Sports Events.WTCR Clean Fuels for All Race of France (Circuito di Pau-Ville):Gara 1: Néstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRGara 2: Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRWTCR Race of Hungary (Hungaroring):Gara 1: Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRGara 2: Santiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRWTCR Race of Spain (MotorLand Aragón):Gara 1: Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSGara 2: Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRWTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real):Gara 1: Santiago Urrutia (URY), Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCRGara 2: Rob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon CompeticiónWTCR Race of Italy (Autodromo Vallelunga Piero Taruffi):Gara 1: Néstor Girolami (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCRGara 2: Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSWTCR Race of Alsace GrandEst (Circuit de l'Anneau du Rhin):Gara 1: Nathanaël Berthon (FRA), Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSGara 2: Rob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon CompeticiónGara WTCR del Bahrain (Circuito Internazionale del Bahrain):Gara 1: Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRGara 2: Norbert Michelisz (HUN), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRWTCR Race of Saudi Arabia (Jeddah Corniche Circuit):Gara 1: Nathanaël Berthon (FRA), Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSGara 2: Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMSPILOTIMikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCRTEAMBRC Hyundai N Squadra CorseWTCR TROPHYRob Huff (GBR), Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición*Soggetto a conferma FIA