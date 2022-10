Dopo essere entrata nella storia diventando la prima donna pilota a conquistare punti nella WTCR - FIA World Touring Car Cup, Jessica Bäckman ha avuto un motivo in più per festeggiare quando la stagione 2022 dell'ADAC TCR Germany si è conclusa a Hockenheim lo scorso fine settimana.

Dopo essere passata all'Audi della Comtoyou Racing per gli ultimi quattro eventi della stagione, il secondo posto della venticinquenne svedese nella gara decisiva è stato sufficiente a farle conquistare il secondo posto in classifica di campionato, con due punti di vantaggio su Szymon Ładniak, che ha ottenuto una doppietta con la Honda Civic TCR Type R del Team Engstler.



La Bäckman era al volante di una Hyundai Elantra N TCR gestita da Target Competition quando si era piazzata al 14° posto in Gara 2 della WTCR Race of Germany, svoltosi sul Nürburgring Nordschleife, nel giugno 2021. Questo risultato l'ha resa la prima donna a ottenere punti nella serie.



Foto: ADAC Motorsport

