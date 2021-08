Jessica Bäckman per la prima volta in stagione ha la possibilità di correre un evento del WTCR – FIA World Touring Car Cup su un tracciato dove è già stata in precedenza.

Assieme al fratello Andreas, la svedese sarà protagonista all'Hungaroring di Budapest con la sua Hyundai Elantra N TCR.



“Sarà divertente gareggiare su una pista su cui abbiamo già corso prima - ha detto la ragazza della Target Competition - È stata la prima gara che abbiamo fatto in TCR Europe nel 2019 e ho dei bei ricordi".



"Abbiamo lottato molto per far funzionare la macchina come vogliamo. Speriamo che questo fine settimana ci riusciremo e sarò felice se potrò portare a casa una top 10. Mi sono preparata facendo un sacco di simulatore e sono molto entusiasta di tornare a correre di nuovo”.

