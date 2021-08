Jessica Bäckman è stata in grado di fare un "passo avanti" nella WTCR Race of Hungary, il quarto evento del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

La svedese, che ha compiuto ieri 24 anni, ha guidato la sua Hyundai Elantra N TCR raggiungendo il 20° posto in Gara 1 e il 21° in Gara 2 all'Hungaroring.



In seguito, la sostenitrice della FIA Women in Motorsport e pilota della Target Competition ha detto: "È stato un fine settimana difficile per noi, soprattutto nelle gare. Abbiamo fatto alcune regolazioni per Gara 2 e fatto un passo avanti in Gara 2, che almeno è buono. Nel complesso, è stato un fine settimana abbastanza difficile, ma grazie alla squadra per aver lavorato sodo".

WTCR Vernay non è più leader del WTCR e deve rincorrere 11 MINUTI FA

WTCR Guerrieri: “Raggiunto l’obiettivo” 12 MINUTI FA