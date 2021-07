Jessica Bäckman ci ha provato, ma non è stata in grado di passare il fratello maggiore Andreas in Gara 1 al WTCR Race of Portugal lo scorso fine settimana.

Era la prima volta nel WTCR - FIA World Touring Car Cup che i Bäckman hanno lottato per i punti.



Andreas ha tenuto duro finendo 15° per la prima volta, con Jessica ad 1"779 con l'altra Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear e gestita dalla Target Competition.



"Ho avuto una partenza abbastanza buona", ha detto la 23enne Jessica. "Ci sono stati alcuni incidenti alla prima curva così ho potuto recuperare alcune posizioni. Dopo la safety car sono stata dietro mio fratello per tutta la gara. Ho cercato di superarlo, ma non ci sono riuscita. È stata una buona gara, ma mi mancava ancora un po' di ritmo per raggiungere gli altri".



Jessica Bäckman è stata in grado di superare suo fratello in Gara 2 finendo davanti al fratello 25enne con il 16° posto, dopo che Andreas ha perso posizioni durante un incidente nel giro iniziale.



"Non ho avuto una buona partenza in Gara 2, quindi non ho preso molte posizioni all'inizio. Ma sono riuscita a finire 16a, seconda sul podio del WTCR Trophy e seconda nel WTCR Junior. Sono felice del mio fine settimana, dato che stiamo migliorando continuamente. Grazie alla squadra".

