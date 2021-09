Dopo aver corso in Germania, Portogallo, Spagna e Ungheria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup in questa stagione, Jessica Bäckman ha l'opportunità di gareggiare nella sua nativa Svezia questo fine settimana.

La contendente al WTCR Junior Driver lascerà la Hyundai Elantra N TCR della Target Competition per guidare un'Audi RS 3 LMS del team locale Brink Motorsport nei round di Anderstorp dello Scandinavian Touring Car Championship.



"Sarà molto divertente gareggiare di nuovo in Svezia, sono passati due anni da quando ho corso in STCC ed è finita bene con un podio", ha detto la 24enne. “Proverò per la prima volta un'Audi RS 3 LMS insieme alla Brink Motorsport con cui non vedo l'ora di lavorare. Sarà una grande sfida considerando i preparativi limitati, ma non vedo l'ora".



Ted Brink, Team Manager di Brink Motorsport, ha aggiunto: “È molto divertente poter accogliere un pilota FIA WTCR nel team e abbiamo seguito i progressi di Jessica in Europa negli ultimi anni, dove ha mostrato un buon potenziale. Sarà divertente vedere cosa possiamo fare insieme, anche se sarà un percorso duro con opportunità di test estremamente limitate".

