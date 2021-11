Discovery Sports Events, promoter del WTCR − FIA World Touring Car Cup, è lieto di dare il benvenuto a VTB Bank come Event Presenting Partner della WTCR VTB Race of Russia.

JSC VTB Bank, con le sue banche sussidiarie e le organizzazioni finanziarie (VTB Group), è un gruppo finanziario internazionale che offre una vasta gamma di servizi e prodotti del settore in Russia, CIS e in alcuni paesi europei, asiatici e africani.



VTB Bank fornisce una gamma completa di servizi bancari attraverso una vasta rete di filiali, con assicurazioni, leasing, factoring e altri servizi finanziari.



VTB Group ha la rete internazionale più estesa di qualsiasi banca russa, con più di 20 banche e società finanziarie in 18 paesi. Al 30 settembre 2021, il Gruppo era il secondo finanziario in Russia per attività (20,6 trilioni di rubli) e per conti dei clienti (15,1 trilioni di rubli). Il governo della Federazione Russa è il principale azionista di VTB Group e possiede il 60,9% delle azioni con diritto di voto attraverso l'Agenzia federale di gestione del patrimonio.



Viktor Lukyanov, vicepresidente di VTB Bank, ha dichiarato: "VTB contribuisce attivamente allo sviluppo dello sport professionale in Russia come parte del programma Sport Country. Una parte significativa dei progetti di sponsorizzazione della banca in questo settore sono legati al motorsport. VTB è il title sponsor del round russo di Formula 1 a Sochi - Formula 1 VTB Russian Grand Prix, agisce come sponsor generale della squadra di rally KAMAZ, sostiene la competizione di drift, Russian Drift Series, dal 2021 come suo sponsor principale. Ora un altro importante progetto si unisce a questa lista. Il round finale del WTCR - la più prestigiosa serie mondiale di corse turismo - si terrà al Sochi Autodrom il 27-28 novembre con il sostegno di VTB Bank, che è il title sponsor dell'evento. Questo è uno sport molto eccitante, e spero che questa competizione colpirà tutti gli appassionati di motorsport".



Xavier Gavory, direttore del WTCR, ha detto: "Siamo lieti di accogliere VTB Bank come Event Presenting Partner della WTCR VTB Race of Russia per quella che è un'occasione significativa. Questo è il weekend decisivo della stagione 2021 in cui sei piloti si giocano l'ambito titolo, ma è anche la prima visita del WTCR in Russia. Siamo quindi molto lieti di lavorare in collaborazione con VTB Bank per offrire due giorni di azione e divertimento al Sochi Autodrom".



Come Event Presenting Partner della WTCR VTB Race of Russia, VTB Bank godrà di una serie di opportunità di branding sia in pista che fuori, oltre ai diritti di denominazione dell'evento.

Ad

WTCR WTCR VTB Race of Russia: il programma di sabato 31 MINUTI FA

WTCR Ehrlacher pianta un albero prima della WTCR VTB Race of Russia 13 ORE FA