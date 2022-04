Luke King, pilota del TCR Australia, ha l'ambizione di correre nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Dopo aver guidato una Audi RS 3 LMS terminando al quarto posto la scorsa stagione, ha detto ad Auto Action dei suoi piani per passare al WTCR nel 2022.



"Sto cercando di allineare le cose in modo da avere un buon accordo sia per la seconda metà di quest'anno o per alcuni eventi singoli - ha detto King - Abbiamo alcuni sponsor asiatici che continuano a seguirci dal 2021 e ci sono alcuni eventi piuttosto belli a cui mi piacerebbe partecipare; sono quelli a cui stiamo mirando".



Se le ambizioni di King si realizzano, seguirebbe le tracce di Dylan O'Keeffe, l'unico australiano ad aver corso nel WTCR finora, competendo come wildcard chiudendo 12° e 13° nella WTCR Race of Belgium sul circuito di Zolder nel settembre 2020.



"Il livello della categoria è abbastanza alto in Australia. Questo è un buon metro di giudizio per noi, dimostra che potremmo andare a fare anche il WTCR".



I regolamenti del WTCR consentono ai piloti di competere su una singola gara o su una base selezionata come wildcard. Anche se i piloti wildcard non sono ammissibili per i punti complessivi, possono prendere quelli del WTCR Trophy secondo le nuove regole per il 2022.



Foto: TCR Australia/Jack Martin

