Jessica Bäckman continua la sua avventura nel WTCR - FIA World Touring Car Cup in Portogallo questo fine settimana, dopo aver fatto la storia in Germania.

La svedese, 23 anni, è diventata la prima donna pilota non solo a correre nel WTCR, ma anche a prendere punti con il 14° posto in Gara 2 della WTCR Race of Germany.



Al Circuito do Estoril questo fine settimana, la Bäckman continuerà al volante di una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear e gestita dal team italiano Target Competition. Suo fratello maggiore Andreas guiderà una seconda Elantra gestita da Target come parte della prima formazione di soli fratelli del WTCR.

