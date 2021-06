Vediamo la classifica piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup dopo le prime due gare, in attesa di correre la WTCR Race of Portugal.

1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 39 punti

2 Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 33

3 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 33

4 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 29

5 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 29

