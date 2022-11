La Comtoyou Racing si impegna ulteriormente nelle competizioni internazionali di auto turismo iscrivendo due vetture in più per il doppio appuntamento del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Medio Oriente questo mese.

Dopo il recente trasferimento nella nuova sede di Gembloux, in Belgio, la squadra di Jean-Michel Baert - vincitrice di diversi titoli - farà debuttare nel WTCR due dei suoi attuali piloti del TCR Europe, Viktor Davidovski e Franco Girolami.



Il 42enne macedone, protagonista nel TCR Europe, ha aiutato Comtoyou a conquistare il titolo continentale dei Team nel 2022, mentre il 30enne argentino si è laureato Campione del TCR Europe ed è il fratello minore del contendente al titolo WTCR, Néstor Girolami.



Il loro status di wildcard significa che nessuno dei due avrà diritto a prendere punti tra WTCR Race of Bahrain e WTCR Race of Saudi Arabia, con le loro Audi gommate Goodyear che avranno 10 kg di peso di compensazione, ma comunque potranno partecipare ai festeggiamenti per il podio se si classificheranno tra i primi tre in uno dei prossimi appuntamenti.



Il team svedese Lestrup Racing, leader del settore, supporterà Comtoyou in Medio Oriente, quando la squadra belga passerà da quattro a sei vetture, un record nel WTCR.



Davidovski porterà il numero 110 sulla sua Audi RS 3 LMS, mentre Girolami correrà con il numero 72 sulla sua vettura, entrambi iscritti come Comtoyou Racing.



"Questa è un'ottima opportunità per Franco di mostrare il suo potenziale, in cui crediamo molto - ha detto il team manager di Comtoyou François Verbist - Lavoriamo con lui da un anno e si è davvero meritato il titolo di miglior pilota del TCR Europe. È anche un gran lavoratore e merita di avere un posto sulla griglia del WTCR. Per noi come squadra era desiderio continuare la storia con lui nel WTCR. Per Viktor è un'ambizione competere in una serie di livello mondiale e siamo molto contenti di essere riusciti a renderlo possibile. Sappiamo di cosa è capace".



"L'espansione a sei vetture comporterà ovviamente più lavoro, quindi la partnership con Lestrup Racing è davvero importante. Non solo alcuni dei loro ragazzi si uniranno alla nostra squadra, nell'ambito di una discussione comune con Audi Sport, ma stiamo dando ad altri clienti Audi l'opportunità di fare esperienza in una serie mondiale e siamo molto felici di avere il supporto di Lestrup, che già corre con l'Audi nel Campionato svedese di vetture turismo."



Verbist ha proseguito: "Abbiamo grandi aspettative per entrambi gli eventi e siamo pronti a spingere fino alla fine. Siamo decisamente positivi, arrivando in Bahrain con zero pesi di compensazione e pienamente motivati a ridurre il più possibile il distacco da Mikel Azcona in classifica."



Davidovski ha dichiarato: "Sicuramente queste gare saranno una sfida molto grande, ma ho passato del tempo a lavorare con Franco al simulatore e ad allenarmi ogni giorno, impegnandomi al massimo per fare del mio meglio. Competere in un evento di livello mondiale come il WTCR è sempre stata un'ambizione. Anche se so che il WTCR è di un altro livello rispetto al TCR Europe, l'ho vinto e nessuno ti regala vittorie in quella serie. Sono grato a Comtoyou per questa opportunità, è come un sogno che si realizza".



Girolami, che ha poca esperienza dei 5,412 chilometri del Bahrain International Circuit grazie al Rookie Test del FIA World Endurance Championship della scorsa stagione - anche se su una vettura GT3 - ha detto: "Questa è un'opportunità straordinaria dopo l'anno incredibile che abbiamo vissuto vincendo il titolo TCR Europe con Comtoyou e voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Sarà una grande sfida, ma mi sento pronto a sfruttare al meglio questa opportunità. Ovviamente bisognerà fare un passo per volta, perché mentre il livello del TCR Europe è molto alto in questo momento, nel WTCR ci sono i 10 migliori piloti al mondo nelle gare di auto turismo, quindi sarà molto interessante capire campionato e cercare di migliorare e imparare dai compagni di squadra. Non ho obiettivi, l'unica cosa che cerco sempre di fare è il mio meglio e di preparare tutti gli eventi nel miglior modo possibile con tanto lavoro al simulatore e allenamento".



La partecipazione di Girolami alla WTCR Race of Bahrain e alla WTCR Race of Saudi Arabia significa che due fratelli appariranno per la prima volta su una griglia del WTCR, con Néstor Girolami che gareggerà su una Honda Civic Type R TCR di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



La partecipazione del giovane Girolami garantirà anche la presenza di tre vincitori del titolo TCR Europe, assieme al Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona (2018 e 2021) e Mehdi Bennani (2020) che parteciperanno al WTCR in questa stagione.



Il pilota marocchino gareggerà sotto la bandiera del Comtoyou Team Audi Sport insieme a Gilles Magnus, mentre Nathanaël Berthon e Tom Coronel con quella del Comtoyou DHL Team Audi Sport. Tutti e quattro hanno vinto gare nel WTCR.



La WTCR Race of Bahrain si svolgerà dal 10 al 12 novembre e la WTCR Race of Saudi Arabia dal 25 al 27 novembre.

