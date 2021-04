La Toyota Corolla TCR potrà essere protagonista del WTCR – FIA World Touring Car Cup in futuro.

Toyota Gazoo Racing Argentina ha infatti ricevuto l'ok da Toyota Gazoo Racing per progettare, costruire, sviluppare e vendere la vettura in versione sedan.



Una volta approvata da WSC - che detiene i diritti TCR - la Toyota Corolla TCR potrà prendere parte a tutte le serie del mondo, WTCR incluso.



"Siamo orgogliosi di aver ricevuto l'autorizzazione dalla nostra sede centrale per essere responsabili dell'omologazione, dello sviluppo, della produzione e della vendita di un veicolo da competizione Toyota per la competizione TCR - ha detto Daniel Herrero, Presidente di Toyota Argentina e AD di Toyota Gazoo Racing Latin America - Questo dimostra che la fiducia di Toyota Motor Corporation in noi e nel nostro settore motorsport è rilevante".



"Per noi è una doppia soddisfazione, perché il nostro team sarà responsabile dell'atteso arrivo di Toyota nella serie TCR in tutto il mondo e anche perché questo progetto ci darà la possibilità di promuovere l'industria motoristica argentina a livello globale".



Marcello Lotti, Presidente di WSC, ha aggiunto: "Sono passati sei anni dal lancio del TCR e continuano ad arrivare nuovi costruttori! Ora diamo il benvenuto a Toyota, un gigante dell'automotive globale che è sempre stato profondamente coinvolto nelle attività di motorsport".



"La nomina di Toyota Gazoo Racing Argentina come responsabile per lo sviluppo, la costruzione e la vendita della Corolla segna un'altra importante pietra miliare nel successo del concetto TCR".

WTCR Vernay guida il quartetto Hyundai del PURE ETCR IERI A 10:17

WTCR Un grande futuro: Eurosport Events e FIA prolungano di tre anni l’accordo per il WTCR IERI A 09:07