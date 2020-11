2°: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)

163 PUNTI

ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT, HONDA CIVIC TYPE R TCR



Sei a -26 punti, quali sono le tue possibilità di vincere il titolo?

"Penso che sia tutto abbastanza aperto ad essere onesto. Anche se sono un po' più indietro rispetto a quello che ero l'anno scorso da Norbi [Michelisz], credo che questo fine settimana saremo molto più competitivi rispetto a quello che eravamo l'ultima volta a causa della differenza nel peso di compensazione. Tutto è ancora aperto e da giocare. Inoltre, sarà interessante vedere come sarà il meteo. E posso contare su ottimi compagni di squadra e su un team alle mie spalle, confido che faremo senza dubbio un ottimo lavoro".



Il fatto che tu abbia esperienza in una lotta per il titolo ti aiuta?

"Non sono sicuro se farà la differenza o meno. Io affronto la cosa nel modo che ritengo migliore per me e sono ovviamente molto contento di essere di nuovo in una lotta per il titolo. Non so come gli altri lo affrontino, ma il modo in cui lo faccio è il miglior modo possibile per farlo, per essere pronto per la battaglia".



Dopo Zolder pensavi che saresti arrivato all'ultimo fine settimana in grado di vincere il titolo?

"Alla seconda chicane di Zolder, seduto con il motore rotto a causa del radiatore che perdeva, pensavo davvero che sarebbe stato tutto in salita. In quel momento sapevo che la montagna era dura da scalare se avessi voluto lottare di nuovo per il campionato nell'ultima gara. Ma in quel momento ci ho pensato e mi sono chiesto quanto sarebbe stato difficile, ho semplicemente detto: "Andiamo e proviamo a vedere cosa possiamo fare". Ma ho pensato davvero che fosse un momento molto difficile per ribaltare la situazione in cui mi trovavo, ma comunque non mi sono mai arreso, non ho mai gettato la spugna mentalmente. Sapevo che c'era una possibilità, ovviamente una salita molto, molto più ripida da percorrere, ma a volte fa parte del gioco".



L'aggiunta della chicane sul rettilineo opposto andrà a vantaggio delle Honda?

"Penso di sì, essendo più corto è probabilmente positivo per noi. Non posso dire il 100 per cento, ma penso che sarà qualcosa che potrebbe aiutarci un po'. Forse aiuterà anche gli altri piloti, non so, ma per la nostra macchina sarà meglio perché ci mancava un po' la velocità massima".



Quale risultato accetteresti se non vincessi il titolo?

"Accettabile è una parola che va usata in ogni situazione, accettando tutto quello che viene. Se arriverà il mondiale, naturalmente, lo accetterò nel miglior modo possibile. Se non arriva lo accetterò allo stesso modo. Perché sarà quello che deve essere, non c'è altro modo in cui le cose possono accadere se non nel modo in cui accadono. Sembra un po' filosofico, ma alla fine è così. Non sto pensando di accettare una cosa e non l'altra. Qualsiasi cosa venga, la accoglierò e cercherò di imparare da essa. Non sono preoccupato di questo risultato, qualunque esso sia. Sono solo concentrato a godermelo e a cercare di dare tutto di nuovo. Sono davvero felice di essere in questa posizione. Va tutto bene".