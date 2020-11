3°: JEAN-KARL VERNAY (FRA)

146 PUNTI

TEAM MULSANNE - ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE TCR BY ROMEO FERRARIS



Guardando la classifica, ci pensi che potresti vincere il titolo?

“Diciamo che non siamo tagliati fuori, ma non mi aspetto di riuscirci. Se non avessimo avuto certe penalità, comunque sarei sicuramente in lizza. La gente è rimasta sorpresa da quello che abbiamo fatto perché siamo una squadra piccola, ma io sto dando il massimo per esprimere tutto il nostro potenziale. E' stata una grande sfida per me e l'ho presa molto seriamente, mi sono impegnato molto e possiamo essere orgogliosi di quanto fatto".



Dei tre in lotta per il titolo, tu sei stato quello più competitivo nella WTCR Race of Spain. La cosa ti dà fiducia per il gran finale?

“La pista avrà un nuovo layout e le cose cambieranno, inoltre le Honda saranno più leggere con 30kg in meno. Anche le Hyundai torneranno competitive, quindi sarà tutto più serrato. Yann è stato sfortunato nell'ultima gara, ma se guardate il passo di Santiago Urrutia, è chiaro che può giocarsela. Essendo tutti così vicini, bisognerà essere molto intelligenti nelle gare. Succederà di tutto".



Punti persi per penalità a parte, come lo vedi l'ultimo weekend?

“La lotta per il podio sarà sicuramente spettacolare,personalmente non penso molto al titolo perché gli altri sono molto più avanti di noi. Yann è in testa al campionato dall'inizio e sarà comunque ottimo poter chiudere sul podio. Ripeto, siamo un piccolo team e abbiamo già fatto tantissimo, come era il nostro obiettivo. La gente avrà meno zavorre e sarà più veloce, però io sono pronto a lottare con tutti. Spero vinca il migliore e con correttezza, in TV sarà divertente".



Su FIAWTCR.com martedì intervista con Esteban Guerrieri