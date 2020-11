1° (GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER) YANN EHRLACHER (FRA)

189 PUNTI

CYAN RACING LYNK & CO, LYNK & CO 03 TCR



Un vantaggio di 26 punti nel weekend decisivo della stagione è sufficiente?

"È meglio di un -26 di sicuro, ma non è ancora sufficiente perché ce ne sono ancora 85 in palio. Certo, mi sarebbe piaciuto prendere qualche punto in più nel penultimo round, ma con il cambio di motore e il problema del turbo è stato un po' difficile. Ma abbiamo comunque ottenuto qualcosa, anche se non sarà facile la prossima settimana. Diciamo che è un margine di una gara, ma avremo un weekend duro da gestire".



Cosa o chi temi di più per il finale di stagione?

"Vernay e Guerrieri sono per me i principali avversari in questo momento, ma l'obiettivo sarà quello di essere tra i primi 10 in qualifica. Se ci arriviamo è già un buon passo verso il titolo, perché potremo gestire la situazione e saremo lì per fare buoni punti. Abbiamo mostrato un buon ritmo nelle gare dello scorso fine settimana. La parte più pericolosa sarà la qualifica".



Quanto siete sicuri di avere la macchina da battere alla WTCR Race of Aragón?

"Ad Aragón abbiamo dimostrato che la macchina era veloce, ma ovviamente non siamo riusciti a mettere tutto insieme. La prossima volta la Honda sarà molto più forte perché peserà 30kg in meno e dovremmo essere competitivi contro di loro per poter lottare. Sono abbastanza fiducioso che riusciremo a raggiungere la Q2 e la top 10, quindi vedremo".



Riesci a credere a quello che sei riuscito a fare finora quest'anno?

"Qualunque sarà il risultato alla fine sarò contento della mia stagione. Abbiamo vinto tre gare e abbiamo mostrato un ritmo ottimo per tutto l'anno. Ma quando si ottiene qualcosa, si vuole di più. Sono felice di essere in testa, ma con tutto il lavoro che abbiamo fatto voglio il titolo. C'è un po' di pressione, ma cerco di ignorarla".



Che ruolo avranno i tuoi compagni di squadra nel finale di stagione?

"Mi aiuteranno come fanno da metà stagione, quando inizieranno a lavorare per me e per la Cyan, diciamo così. Sono importanti e sono molto grato a questi tre ragazzi, sono i più quotati e mi aiutano molto. Certo, è sicuramente parte del fatto che sono in testa alla classifica e sono molto contento di averli e molto più sicuro di me quando arrivo al fine settimana perché qualsiasi sia la posizione in cui mi trovo so che sono lì per togliere punti agli altri e aiutarmi ad arrivare in testa".