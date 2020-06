La corsa per un nuovo pilota WTCR di Cyan Racing

-

E' partita la ricerca al nuovo pilota per la quarta Lynk & Co 03 TCR del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

La Cyan Racing sta cercando il sostituto di Andy Priaulx in Cyan Performance, che ieri ha annunciato di volersi dedicare alla carriera del figlio Sebastian.



“Stiamo scandagliando il mercato - ha detto l'AD Christian Dahl - Fortunatamente Lynk & Co è attiva e ci sono più piloti disponibili, per cui penso che a breve ne troveremo uno. Andy l'anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro e speriamo che il nuovo arrivato faccia altrettanto".



Nella nuova puntata di Challenge the World, Cyan Racing racconta tutti i retroscena della dipartita da Priaulx.

