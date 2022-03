Con il Campionato del Mondo di Formula Uno 2022 che prende il via in Bahrain questo fine settimana, ecco la famiglia legata al circus del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Nathanaël Berthon: Vincitore di una gara WTCR con il Comtoyou DHL Team Audi Sport, si è unito alla HRT per due giorni di test di Formula Uno sul Circuito di Yas Marina nel 2011.



Tom Coronel: Ha testato una Arrows per due giorni a Barcellona nel 1999. Ora è un esperto opinionista di F1 sul canale olandese ViaPlay Sport, quando non corre nel WTCR, naturalmente.



Jordi Gené: Quasi 30 anni prima di unirsi alla CUPRA Zengő Motorsport Drivers' Academy per la stagione WTCR 2021, lo spagnolo è stato collaudatore per il team Benetton F1.



Esteban Guerrieri: Nessun pilota ha vinto più gare WTCR dell'asso della Honda Racing ma, nel 2010, la Formula Uno lo ha chiamato per un posto nel 2011 con Virgin Racing. Tuttavia, non è stato in grado di garantire il budget per firmare.



Ma Qing Hua: Ha guidato per HRT e Caterham rispettivamente nel 2012 e 2013, prendendo parte alle prove del venerdì al Gran Premio d'Italia nel 2012. Attualmente si sta preparando per il suo ritorno nel WTCR con Cyan Performance Lynk & Co.



Hungaroring: Tra i circuiti che ospiteranno le gare del WTCR nel 2022, è l'unica sede attuale della Formula Uno in calendario.



Alessandro Mariani: dirige JAS Motorsport, l'organizzazione responsabile del progetto Honda Civic Type R TCR, ma una volta Team Manager di BMS Scuderia Italia e poi Minardi dopo la fusione delle due società nel 1994.



Tiago Monteiro (nella foto): La nuova recluta del LIQUI Moly Team Engstler per il WTCR 2022 è stata presente in F1 nel 2005 e 2006 e notoriamente ha ottenuto un podio - l'unico pilota portoghese a farlo - nel Gran Premio degli Stati Uniti del 2005.



Andy Priaulx: il britannico è stato un vincitore di gara durante la sua unica stagione WTCR con Cyan Performance Lynk & Co nel 2019. Tre volte campione FIA World Touring Car, è stato un test driver Williams F1 nel 2005.



Gabriele Tarquini: Il primo re del WTCR, ha preso parte a 78 weekend di gara in Formula Uno, qualificandosi per 38 gran premi e segnando un punto nel campionato del mondo in Messico nel 1989.



Foto: Eric Vargiolu/DPPI

