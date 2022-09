Il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, la cui organizzazione governa il WTCR - FIA World touring Car Cup, ha reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

"È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Sua Altezza Reale la Regina Elisabetta II del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".



"La Regina è stata senza dubbio uno dei capi di Stato più rispettati che siano mai esistiti e invio le mie condoglianze, e quelle dell'intera comunità FIA, alla Famiglia Reale e a tutti i cittadini del Regno Unito e del Commonwealth".



"Lo sport automobilistico, e in particolare la Formula 1, ha il suo cuore nel Regno Unito e la Famiglia Reale ha dato negli anni un grande sostegno e patrocinio a questo sport. Per questo li ringraziamo, e gli eventi che si svolgeranno in tutto il mondo questo fine settimana saranno senza dubbio intrapresi in onore di Sua Maestà".



Foto: FIA.com

