La FIA si appresta a effettuare una valutazione approfondita della sua categoria World Touring Car in vista di un futuro cambiamento di formato per la sua principale competizione per auto turismo con motore a combustione.

L'organo di governo mondiale dell'automobilismo ha assegnato un titolo mondiale ogni anno dal 2005, inizialmente con il World Touring Car Championship (WTCC) fino al 2017, poi con il WTCR - FIA World Touring Car Cup gestito dal 2018 come serie multi-evento che utilizza il regolamento tecnico della categoria TCR.



Tuttavia, il 2022 sarà la quinta e ultima stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup nel suo formato attuale, con qualsiasi evoluzione futura della competizione da valutare e annunciare in un secondo momento. Il FIA ETCR eTouring Car World Cup continuerà nel 2023 con un formato invariato.



Alan Gow, Presidente della Commissione Turismo della FIA:"È necessario identificare e valutare quale sia il futuro migliore e più sostenibile per le gare di auto turismo di alto livello nell'ambito dei campionati FIA. Il nostro obiettivo sarebbe quello di mantenere un titolo mondiale per la categoria a motore convenzionale e di garantire una competizione forte e prestigiosa. Nel corso della sua storia, il mondiale turismo ha utilizzato diversi formati, con titoli decisi attraverso una serie o in un singolo evento. Attualmente stiamo valutando tutte le possibilità, con la priorità di garantire che ogni competizione abbia una base stabile su cui poter crescere per il suo futuro a lungo termine. Con il TCR abbiamo una serie collaudata di regolamenti tecnici, con una varietà di marchi automobilistici rappresentati e più di 1.000 auto in gara in tutto il mondo. Pertanto, l'intenzione è di continuare con questa piattaforma anche in futuro".

