Gabriele Tarquini ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione.

Il 59enne italiano farà alla WTCR Race of Russia all'Autodrom di Sochi alla fine di questo mese la sua ultima apparizione al volante in un evento FIA World Touring Car.La sua decisione pone fine ad una scintillante carriera a tempo pieno che è iniziata nel 1974 nel karting e ha incluso la vittoria del 2009 del FIA World Touring Car Championship e del 2018 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.Inoltre, Tarquini ha corso con successo in Formula 3 e Formula 3000 e ha preso parte a 78 weekend di gara in Formula Uno, qualificandosi per 38 gran premi e segnando un punto nel campionato mondiale nel Gran Premio del Messico del 1989.È diventato Campione del FIA European Touring Car Championship nel 2003 dopo aver preso il titolo britannico nel 1994, mentre ha vinto gare turismo di livello nazionale in Germania, Italia e Spagna. Ha trascorso 12 stagioni correndo nel WTCC e ha anche partecipato alla 24 ore di Le Mans.Ad oggi, Tarquini ha vinto otto gare WTCR su 85 partenze, compresa Gara 1 alla WTCR Race of Spain in luglio, ha ottenuto due pole position, ha stabilito sette giri veloci e ha ottenuto 699 punti.Attualmente si sta preparando per la WTCR Race of Italy, che si svolge all'Adria International Raceway questo fine settimana (6/7 novembre). Guiderà una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear per BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.Ha usato la conferenza stampa virtuale pre-evento per la WTCR Race of Italy per fare l'annuncio."Mi sento molto triste", ha detto Tarquini. "Dopo una lunga carriera che sembrava non finire mai, pensi che questo momento non arriverà mai. Nella vita, tutto ha un inizio e una fine e io sono abbastanza grande per capirlo. Il WTCR è stata una serie forte negli ultimi anni, tuttavia ho faticato un po' in qualifica. Anche se il mio passo gara c'è, ho deciso nella pausa tra Spagna e Ungheria che era il momento di dire 'basta'. Era importante per me annunciare la decisione nella mia gara di casa in Italia, questo è il momento giusto. Non voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato nella mia lunga carriera, perché sicuramente dimenticherei qualcuno! La lista è molto lunga, a partire dalla mia famiglia e finendo con Hyundai Motorsport. Voglio che questo sia il mio ultimo Costruttore perché abbiamo fatto un grande lavoro insieme. Abbiamo iniziato da un foglio bianco e creato la Hyundai i30 N TCR, ho vinto la prima gara e il titolo. Il nostro rapporto è molto forte. Non voglio smettere di guidare completamente, perché le corse sono come una droga per me, quindi dovrò pian piano abituarmi perché non posso passare dal correre a tempo pieno al fare niente. Sto anche parlando con Hyundai Motorsport per vedere se possiamo avere un rapporto diverso in futuro. Abbiamo raggiunto tanti importanti traguardi insieme, come il titolo piloti WTCR nel 2018".François Ribeiro, responsabile di Discovery Sports Events, promotore del WTCR"Dopo che è diventato chiaro che non c'era una guida WTCC a tempo pieno per il 2017, Gabriele avrebbe potuto facilmente arrendersi. Invece, ha messo tutta la sua abilità, conoscenza ed energia nello sviluppo del progetto Hyundai TCR ed è tornato alle corse a tempo pieno ancora più forte, ancora più determinato. Quando Gabriele è diventato il primo re del WTCR nel 2018, ho sentito la gente dire che forse la qualità dei piloti non era abbastanza alta se un 56enne poteva conquistare il titolo. Ma non c'è bisogno che ti dica che il livello allora, come adesso, era altissimo. Gabriele, tuttavia, ha semplicemente dimostrato che l'età non ti rallenta e le sue prestazioni in tutta la stagione lo hanno reso un degno vincitore. Gabriele passerà alla storia come un gentiluomo fuori dalla macchina, ma un corridore totale al volante. È stato un privilegio aver lavorato con lui per così tante stagioni. E anche se gli auguriamo ogni successo e felicità in futuro, non posso fare a meno di pensare che le nostre strade si incroceranno di nuovo".Xavier Gavory, direttore del WTCR"Il ritiro di Gabriele è davvero la fine di un'era incredibile e i paddock del WTCR e i circuiti del mondo non saranno gli stessi senza di lui. Mentre il WTCR continuerà ad attrarre i migliori piloti di auto turismo del settore, dubito che vedremo mai più un altro pilota della capacità e della longevità di Gabriele. Si fa un gran parlare della sua età, ma è davvero un credito al suo carattere e al suo talento che continua a fornire anno dopo anno, sempre impegnato e raramente dando ai suoi rivali la possibilità di difendere o attaccare. La parola leggenda viene usata troppo facilmente nello sport, ma Gabriele è una leggenda per quello che ha fatto. Non c'è dubbio che mancherà a tutti noi, ma non vediamo l'ora di dargli un adeguato addio alla WTCR Race of Russia che deciderà la stagione a fine mese".Alan Gow, Presidente, FIA Touring Car Commission: "Per tre decenni Gabriele Tarquini è stato in prima linea nelle corse di Touring Car sia a livello nazionale che internazionale. La sua decisione di ritirarsi dalla guida a tempo pieno alla fine della stagione segna la fine di una carriera incredibile che ha incluso anche stint in Formula Uno e molto altro prima. Naturalmente, ricordo bene l'impatto che ha avuto sul British Touring Car Championship. Nonostante la sua conoscenza limitata di solo alcune delle piste, ha preso il titolo al suo primo tentativo nel 1994 con alcune unità formidabile. Le sue due corone FIA World Touring Car, tra cui il primo titolo WTCR nel 2018 all'età di 57 anni, sono stati tra una serie di risultati di spicco che garantiranno il posto di Gabriele nella storia del motorsport come un colosso delle auto da turismo".PER SAPERNE DI PIÙ SULLA STRAORDINARIA CARRIERA DI TARQUINI RIVISITA IL PODCAST: WTCR FAST TALK, QUANDO IL FUOCO INIZIA NON SI SPEGNE MAI"Quando ero piccolo mio padre gestiva un distributore di carburante e accanto c'era una piccola pista di go-kart. Quando avevo cinque o sei anni, ho iniziato a giocare con questi piccoli kart. L'inizio del fuoco, era una passione. Amavo queste piccole macchine e l'amore non è mai finito, è ancora lì. Ma [prima dell'ultima gara WTCC nel 2009] ho parlato con la mia famiglia appena prima di partire per Macao che probabilmente, se vinco il titolo, smetterò di correre perché è il momento migliore e non ho [drive] per la prossima stagione. È il titolo mondiale che ho cercato di prendere per molto tempo e non posso chiedere di più alla mia carriera di pilota. Dopo la gara difficile con i grandi incidenti, essendo in ospedale con la macchina completamente rotta, ho vinto il titolo. Ok, non avevo un posto per l'anno successivo perché era l'ultima gara del team del produttore SEAT, ma ero ancora competitivo, mi piaceva ancora correre, ho fatto una stagione fantastica e non volevo smettere. Era la mia vita e, nella conferenza stampa, non ho parlato di questa idea di smettere". Clicca QUI per la prima parte, clicca QUI per la seconda parte.