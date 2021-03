Il pilota di Audi Sport ha mostrato progressi importanti nell'ultimo anno, dove ha centrato la sua prima vittoria allo Slovakia Ring.



Al volante della nuova Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, il francese si dice pronto ad affrontare questa battaglia.



“Negli ultimi anni siamo migliorati come metodologia e qualità del lavoro, mi trovo bene con tutto il team e questa è la nostra forza su cui puntare per gli ambiziosi traguardi del 2021", ha detto il 31enne.



“Abbiamo tanto lavoro da fare, specialmente nello sviluppo della macchina, che è una cosa che mi piace molto. Nel 2020 abbiamo segnato diverse pole position, podi e vittorie, ma c'è grande motivazione in Comtoyou ed Audi per fare ancor di più. E poi è un piacere avere in squadra un amico come Frédéric Vervisch, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò".



Il Nürburgring Nordschleife ospiterà la WTCR Race of Germany il 3-5 giugno come apertura stagionale.