Mikel Azcona si appresta a vivere una giornata intensa sul Nürburgring Nordschleife.

Oltre al terzo e quarto round del WTCR - FIA World Touring Car Cup, lo spagnolo parteciperà alla ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring, sempre al volante di una Hyundai Elantra N TCR.



Lo spagnolo ha già preso punti, scalzando Esteban Guerrieri nella lotta per il secondo posto della classifica WTCR dopo averne conquistati due qualificandosi quinto sulla griglia di partenza di Gara 1 alla WTCR Race of Germany.



"Una qualifica molto intensa ma sempre molto emozionante", ha detto Azcona. "È una pista molto difficile, ma la macchina era piacevole da guidare nei salti e sui cordoli. Bisogna avere piena fiducia e io l'ho avuta. Non sono riuscito a fare un giro completo, ma sono molto contento di essere tra i primi cinque. I ragazzi hanno fatto un buon lavoro per darmi una macchina veloce e ora non vedo l'ora che arrivino le due gare per fare più punti possibili".

