La Honda Civic Type R Limited Edition diventa la nuova Safety Car Ufficiale del FIA WTCR 2020

Honda fornirà la sua Civic Type R Limited Edition come Safety Car Ufficiale del WTCR − FIA World Touring Car Cup nel 2020.

Presentata a febbraio nella sede della JAS Motorsport, l'auto è una delle varianti della nuova Type R, descritta come "la versione più estrema mai costruita della berlina".



Sviluppata secondo la tradizione delle Type R, cone le prestazioni in pista come principale caratteristica, questo modello include anche sistemi di sicurezza e aiuti alla guida tecnologici che hanno dato modo alle Civic - fra cui c'è anche la Type R su cui è basata la TCR - ad ottenere il massimo nei test Euro NCAP.



La Type R Limited Edition Safety Car avrà la livrea 'Sunlight Yellow', ossia la medesima del modello stradale.



L'artista belga Vanuf, che si è occupato di diverse colorazioni delle auto turismo di Honda, ha ispirato l'azienda sulla "filosofia aggressiva" per quella della Civic Type R Safety Car.



La Limited Edition ha sempre il motore 2 litri VTEC Turbo che raggiunge una potenza di 320CV a 6.500 giri e un picco di coppia di 400Nm. Va da 0-100km/h (0-62mp/h) in 5"7.



François Ribeiro, capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Honda ha una grande storia nel mondo delle corse turismo FIA e il suo impegno per la categoria non è secondo a nessuno. Siamo lieti di accoglierla come partner ufficiale della Safety Car per il WTCR − FIA World Touring Car Cup con la sua Civic Type R Limited Edition. Si tratta di una macchina iconica e come Safety Car incarna sicurezza, sportività, dinamica e accessibilità che sono la filosofia del WTCR".



La Safety Car ufficiale del WTCR verrà affidata ai due piloti Bruno Correia e Pedro Couceiro fra i 6 eventi che la serie affronterà.



Scenderà in pista fino a 5' prima del via di ogni gara per completare il giro di ricognizione e poi attenderà ai box se dovesse esserci bisogno di un suo intervento.

