Honda fornirà la Civic Type R Limited Edition come Safety Car ufficiale del WTCR - FIA World Touring Car Cup per la terza stagione consecutiva nel 2022.

Questo impegno mantiene Honda all'avanguardia della sicurezza e della competizione nel WTCR, con le sue squadre clienti ALL-INKL.COM Münnich Motorsport e LIQUI MOLY Team Engstler che iniziano le loro stagione 2022 sulle strade di Pau questo fine settimana.



La Civic Type R Limited Edition Safety Car sarà gestita dal partner di lunga data di Honda nel motorsport, JAS Motorsport, che si occupa di fornire supporto ai team sopracitati.



Il modello Limited Edition di Honda era una delle due nuove aggiunte alla gamma Type R stradale nel 2020, e presenta le stesse tecnologie di sicurezza attiva e di assistenza al guidatore leader del settore che hanno aiutato la gamma Civic - che comprende la Type R standard su cui si basa la Honda Civic Type R TCR da corsa - a guadagnare le migliori valutazioni nei test Euro NCAP.



Una versione pura dell'iconica berlina, è stata sviluppata con le prestazioni in pista come obiettivo primario - in linea con la tradizione della Type R.



La Civic Type R Limited Edition WTCR Safety Car correrà con la stessa livrea degli ultimi due anni. Si basa sul colore Sunlight Yellow in cui la hatchback a trazione anteriore è stata messa a disposizione dei clienti ed è stata realizzata dall'artista belga Vanuf, il designer di una serie di livree ufficiali per i programmi touring car di Honda.

