Eurosport Events, promoter del WTCR − FIA World Touring Car Cup, ha raggiunto un accordo con Honda, che fornirà la Civic Type R Limited Edition come Safety Car ufficiale per il 2021.

La Casa giapponese resta così per il secondo anno presente con la sua vettura di sicurezza, in quella che è la 10a stagione di presenza nella massima serie turismo tramite il suo reparto corse clienti.



La Civic Type R Limited Edition era una delle due novità del 2020, con la Type R Sport Line presentata da JAS Motorsport all'inizio dell'anno scorso, derivata dal modello da corsa e focalizzata sulle prestazioni pure.



Questa monta cerchi BBS da 20″, freni a doppio disco e ammortizzatori particolari, con la Limited Edition che ha nei suoi interni il minimo indispensabile, arrivando a pesare 47kg in meno.



La Type R è dotata di motore 2.0 litri Trubo VTEC da 320CV e 6.500giri (coppia 400Nm), capace di andare 0-100km/h in 5"7.



La Limited Edition monta anche tutti i sistemi di sicurezza e le tecnologie all'avanguardia che l'hanno eletta erede della Honda Civic Type R TCR e al vertice dei test Euro NCAP.



Nel 2021 la Type R Limited Edition WTCR Safety Car a trazione anteriore resterà immutata pure nella livrea, con il giallo Sunlight disponibile anche per il modello stradale.



La colorazione è aggressiva e ispirata alla filosofia dei modelli di produzione per mano dell'artista belga Vanuf, che da anni si occupa delle livree delle Honda per le corse turismo.



Xavier Gavory, direttore del WTCR per Eurosport Events: "Siamo molto felici che Honda sia ancora il nostro fornitore per la Safety Car ufficiale del WTCR − FIA World Touring Car Cup con la Civic Type R Limited Edition anche per il 2021. Questa macchina è fantastica perché è un'icona e include tutte le qualità di prestazione e sicurezza che si adattano perfettamente ai nostri standard".

