Dopo essersi assicurato il titolo numero 50 a marzo, la Honda Civic Type R TCR protagonista nel WTCR - FIA World Touring Car Cup ha all'attivo 125 successi.

Paolo Rocca ha conquistato la vittoria nella Coppa Italia Turismo al Mugello lo scorso fine settimana.



Il pilota della MM Motorsport Academy è partito dalla pole position per la seconda delle due gare ed è stato a malapena insidiato durante i 25 minuti di gara.



La vittoria non è stata solo la sua prima nella serie, ma anche la prima per MM Motorsport - uno dei team di maggior successo nella storia della Civic Type R TCR - nel 2022.



Rocca si era qualificato quinto il sabato ed è salito quarto alla bandiera a scacchi.



Delle 125 vittorie della Civic Type R TCR, 20 sono arrivate nel WTCR, che attualmente si sta preparando per la stagione 2022 che parte con la WTCR Race of France a Pau dal 7 all'8 maggio.

