La Floral Racing-Uematsu è stata dichiarata vincitrice del Super Taikyu ST-TCR al termine della stagione 2020, interrotta dalla pandemia dopo 5 eventi, con i piloti Tadao Uematsu, Shintaro Kawabata e Yuji Ide a festeggiare.



L'ultimo round si sarebbe dovuto disputare a Suzuka lo scorso weekend, ma la pandemia di COVID-19 ne ha causato un altro rinvio e non potendolo riprogrammare ecco che gli organizzatori hanno scelto di porre fine alla serie.



Per la JAS Motorsport, che costruisce le Civic Type R TCR, è il terzo titolo di categoria nel Super Taikyu in quattro anni, il 38° in totale per la sua macchina.



Mads Fischer, TCR Project Leader dell'azienda di Arluno, si è mostrato felicissimo di quanto fatto nel Sol Levante e spera che si possano ripetere gli stessi risultati anche nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.



“Iniziare un nuovo anno con un altro titolo - il 38° per la Honda Civic Type R TCR costruita da JAS Motorsport - è ovviamente una grande notizia - dice Fischer - Anche se le circostanze con la pandemia non sono quello che chiunque vorrebbe per i nostri amici in Giappone, il team Floral Racing with Uematsu merita pienamente il suo titolo e ha consegnato un terzo del Super Taikyu ST-TCR in quattro anni alla Honda Civic Type R TCR".



"Il Super Taikyu è una vera serie di endurance e l'auto che combina velocità e affidabilità è quella che ha successo, quindi è bello dimostrare la forza della Civic e il servizio clienti di prima classe fornito dal nostro partner giapponese Dome Racing Team".



"È già stato annunciato che quattro piloti Honda Racing correranno nel WTCR quest'anno e spero che ognuno di loro possa usare questo successo per spingerli ad aggiungere il titolo mondiale nel 2021".



Foto: Super Taikyu